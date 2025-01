Rekord på Oslo Børs: Bredt fall i shipping – kraftig oppgang i tech-aksje etter analyse

Norsk Hydro steg 2,32 prosent fredag til 68,70 kroner og fikk dermed ingen røde dager denne uken. Den siste tiden har det florert rykter om at EU skal sanksjonere russisk aluminium samt LNG. JPMorgan-analytikere påpeker også at kinesiske innenlandske smelteverk kan få økte kostnader, og at landet kanskje ikke kan øke produksjonen ytterligere. Tungvekteren steg 6,71 prosent i løpet av uken.

Tech-aksje til himmels

Industriselskapet Endúr meldte før børsslutt at oppkjøpet av VAQ er gjennomført. Endúr har utstedt 937.566 nye aksjer til selgerne av VAQ. Aksjen endte opp 4,46 prosent til 67,90 kroner.

Pareto-analytiker Marcus Gavelli Securities har tatt opp dekning av Hexagon Purus og Hexagon Composites og ser kjempeoppside i begge. Kursmålene ble henholdsvis satt på 7 og 65 kroner. Purus steg 10,30 prosent til 4,60 kroner, mens Composites endte opp 4,54 prosent til 41,45 kroner.

Nordic Semiconductor steg 6,12 prosent til 116,15 kroner. Det var betydelig mer enn de fleste europeiske konkurrenter i halvlederbransjen fredag. Carnegie-analytiker Oliver Schüler Pisani har jekket opp kursmålet fra 157 til 162 kroner og gjentar kjøp, og mener selskapet «ligger flere år foran konkurrentene».

Sterk uke for Mowi

Både Carnegie og SEB har jekket opp kursmålet i Mowi etter å ha rapportert rekordhøyt slaktevolum i fjerde kvartal. Aksjen steg 1,3 prosent til 210,30 kroner fredag og endte uken opp 7,73 prosent.

– Jeg synes det er en rimelig priset aksje, som fortsatt har mye oppside i seg. Selskapet har konservative volumestimater i tillegg til et gjeldsmål som kan økes, som igjen kan øke utbyttekapasiteten, sier sjømatanalytiker Henrik Knutsen i Carnegie.

DOF Group terminerte kontrakten for Skandi Implementer med en kunde i Mexico etter betalingsmislighold. Oljeserviceselskapet planlegger å få Skandi Implementer utstyrt med to av DOFs ROV-er og forfølge muligheter i det globale subsea-markedet. Aksjen falt 1,36 prosent til 94,20 kroner.

Kjendisfavoritten Deep Value Driller fortsetter den månedlige utbyttepolitikken og deler ut millioner til aksjonærene. For januar deler selskapet ut 21,6 millioner kroner, tilsvarende 0,25 kroner pr. aksje. Aksjen steg 3,08 prosent til 17,42 kroner.

Nordea Markets-analytiker Andreas Nibe Nygård senket kursmålet i Scatec fra 104 til 106 kroner, men gjentok kjøp. Aksjen steg 0,9 prosent til 78,05 kroner.