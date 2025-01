Tilbake på topp i Europa

Den franske luksusgiganten LVMH har tatt tilbake posisjonen som Europas mest verdifulle selskap fra den danske legemiddelkjempen Novo Nordisk. Skiftet fant sted på fredag, i samme uke som LVMHs luksuskonkurrent Richemont tente et håp om et oppsving for luksusaksjer med sine rekordsterke kvartalsresultater , skriver Fortune.

Endringen skyldes imidlertid minst like mye Novo Nordisks tilbakegang.

I København-handelen mandag er Novo Nordisk-aksjen ned rundt 2 prosent. Fredag falt aksjen 4,3 prosent, etter en beslutning fra USAs avtroppende president Joe Biden om at prisen på Novo Nordisks legemiddel semaglutid, som benyttes i diabetes- og slankebehandlingene Wegovy og Ozempic, nå skal forhandles direkte med USAs offentlige Medicare-system.

Det gir et kursfall på mer enn 11 prosent siden årsskiftet. Fra rekordnivåene oppnådd i juni har Novo Nordisk-aksjen falt mer enn 40 prosent, inklusive tunge fall i desember, da det ble kjent at selskapets fedmemedisin CagriSema oppnådde svakere resultater enn ventet.

12 mrd. dollar rikere i år

Med LVMHs kursoppgang og retur til Europa-tronen har LVMH-eier og -sjef Bernaud Arnault sett sine egne verdier ese ut på ny. Arnaults estimerte formue har hittil i år vokst med 12,1 milliarder dollar, til 188 milliarder dollar, ifølge Bloombergs milliardærrangering.

LVMH-aksjen er så langt i 2025 opp nær 8 prosent – inklusive et kursfall på rundt 1 prosent i Paris mandag.

Den franske luksusgiganten er dermed tilbake på Europa-toppen, etter at Novo Nordisk har hatt posisjonen som Europas mest verdifulle børsnoterte selskap siden september 2023.

«Luksusetterspørselen har opplevd et av sine verste år det seneste tiåret, men trendene forbedres gradvis fra bunnene i tredje kvartal,» heter det i et nylig notat fra Bank of America, som har oppgradert LVMH-aksjen til en kjøpsanbefaling, ifølge Bloomberg.

LVMH-gruppen omfatter merkenavn som Louis Vuitton, Moët Hennessy, Tiffany, Dior, Fendi, Givenchy, TAG Heuer og Bulgari. I fjor høst ble det dessuten kjent at LVMH kjøper seg opp i Moncler.