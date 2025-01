Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,1, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,5] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at det meste handlet om Trumps innsettelsesseremoni i går og hans tale i forbindelse med denne. Børsene holdt derimot stengt på grunn av Martin Luther King Jr. Day.

«Mange fryktet en aggressiv tone fra Trump, gitt hans stil under hans første periode som president, men denne gangen var det annerledes. Alt i alt reflekterer markedsbevegelsene optimisme rundt en potensiell avspenning i internasjonale relasjoner og forventninger om økt global handelsaktivitet», skriver analytikeren.

«Å endre tonen overfor Kina i Trumps andre periode kan være både taktisk og strategisk smart. Taktisk sett reduserer det geopolitiske spenninger, skaper markedsoptimisme og frigjør fokus til innenrikspolitiske prioriteringer. Strategisk gir det rom for bedre handelsavtaler, styrker USAs globale posisjon og legger til rette for samarbeid om globale utfordringer som Ukraina-konflikten og energikrisen. Dette bidrar til å sikre økonomisk vekst, et bedre internasjonalt omdømme og en sterkere politisk arv for Trump i hans siste periode som president», påpeker Berntsen.

Nordnet-analytikeren skriver videre at de asiatiske markedene reagerte positivt på Trumps tone i innsettelsestalen, der begrep som «peacemaker» og «unifier» ble brukt.

«Dette står i sterk kontrast til hans retorikk fra 2016, der fokus lå på konfrontasjon med Kina og proteksjonistiske tiltak. Hang Seng-indeksen i Hongkong ledet an med en oppgang på over en prosent, drevet av økt optimisme knyttet til mulig forbedret relasjon mellom USA og Kina», påpeker Berntsen.

Asia

Det er blandet utvikling og for det meste små utslag på de asiatiske børsene tirsdag. Investorene venter nå på mer klarhet rundt politikken til Donald Trump, som ble innsatt som president i USA mandag kveld norsk tid.

I Japan stiger Nikkei 0,08 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,09 prosent.

Bank of Japan avholder fra torsdag til fredag rentemøte, og sentralbanksjef Kazuo Ueda har signalisert intensjoner om å heve renten. Også Singapore og Malaysias sentralbanken står foran renteavgjørelser denne uken.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,09 prosent, CSI 300 styrkes 0,10 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er opp 0,93 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med mars-levering er tirsdag morgen ned 0,17 prosent til 80,01 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,16 prosent til 76,71 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 79,74 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

De amerikanske markedene var mandag stengt som følge av Martin Luther King Day.

Oslo Børs

Oslo Børs lå lenge an til en helt flat børsdag, men snudde ned mot stengetid til en nedgang på 0,16 prosent til 1.491,21 poeng.