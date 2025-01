Nel, som i forrige uke valgt å kjøpe 4,9 prosent av aksjene i Cavendish «for å støtte selskapet strategisk for dets langsiktige suksess», faller 1,33 prosent til 2,30 kroner.

Fearnley Securities gjentar nå sin salgsanbefaling på Nel, og kutter samtidig kursmålet fra 3,30 til 1,60 kroner.

Nordic Financials er høyt på taperlisten med et fall på 21,83 prosent til 0,27 kroner. Svend Egil Larsen har kjøpt seg Porsche etter å ha tatt gevinst i «eget» selskap i påvente av en flom av nye aksjer. Samtidig advarer Investtech om overprising og forvirrede småsparere.

Oljeprisen

Brent-oljen med mars-levering er tirsdag morgen ned 0,95 prosent til 79,39 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,80 prosent til 75,95 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 79,74 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Donald Trump har erklærte mandag nasjonal energikrisetilstand i USA, og åpnet for mer boring etter olje og gass. I tillegg opphevet han lover om overgang til elbiler.

– Trump sender veldig sterke signaler med planene for USAs energipolitikk. Det er et av de områdene der han direkte kan påvirke økonomiens evne til å vokse. Billig energi er bra for den amerikanske økonomien, sier sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank, Kyrre M. Knudsen, til Finansavisen.

– Klima- og bærekraft ser han derimot bort fra. Denne form for politikk vil dempe energiprisene, som igjen betyr at Norge tjener mindre på sin energieksport. Men dette vil forlenge oljealderen, også i Norge, påpeker han.

Equinor faller 1,71 prosent til 276,65 kroner. Tungvekteren eier ti prosent av den danske havindgiganten Ørsted, som mandag kveld meldte at de må ta nedskrivninger i USA på hele 12,1 milliarder danske kroner grunnet økte kapitalkostnader.

Aker BP svekkes 1,07 prosent til 249,50 kroner. John Fredriksen måker nå ut aksjer i Kjell Inge Røkkes oljekjempe.