Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,4, eller innenfor intervallet [0, 0,8] prosent.

Analytikeren trekker i sin morgenrapport frem at det meste steg på Wall Street tirsdag, bortsett fra oljeaksjene.

«Optimismen blant investorene samlet sett er tilsynelatende god etter Trumps første dag som president. Det ligger i kortene at Trump vil prioritere USA-Kina relasjonen tidlig i hans siste presidentperiode», skriver han.

«I tillegg skal det satses tungt innenfor AI og infrastruktur knyttet til denne industrien. Første steg i den retningen ble lansert i går – Stargate, et infrastrukturprosjekt på 500 milliarder dollar med store globale selskaper involvert, deriblant japanske SoftBank, amerikanske OpenAI og Oracle», fortsetter Berntsen.

Han skriver videre at de europeiske børsene ligger an til å åpne i pluss onsdag, med Stargate-prosjektet som en kilde til optimisme.

Asia

Shanghai Composite i Kina faller mandag morgen 0,95 prosent, CSI 300 er ned 0,96 prosent, og Hang Seng i Hongkong svekkes 1,54 prosent.

Nedturen kommer etter at Donald Trump i går kveld sa at han fortsatt vurderer ny toll på kinesiske varer, og at det kan iverksettes så snart som fra 1. februar.

«Vi snakker om en toll på 10 prosent på Kina, basert på det faktum at de sender fentanyl til Mexico og Canada. Sannsynligvis er 1. februar datoen vi ser på», uttalte Trump, ifølge Bloomberg News.

I Japan stiger derimot Nikkei 1,67 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,99 prosent. Kospi i Sør-Korea er opp 1,30 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med mars-levering er onsdag morgen ned 0,33 prosent til 79,03 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,47 prosent til 75,47 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 79,11 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

New York-børsen avsluttet dagen med oppgang på alle de toneangivende indeksene. Nasdaq-indeksen endte børsdagen opp 0,6 prosent og står i 19.756,78 poeng, mens Dow Jones steg 1,2 prosent til 44.026,30 poeng. S&P 500 avsluttet dagen opp 0,9 prosent til 6.049,78 poeng.

Til tross for børsfest etter at Donald Trump har inntatt det hvite hus falt både Apple og Tesla markant tilbake tirsdag. Aksjene avsluttet dagen ned henholdsvis 3,2 og 0,6 prosent til 222,64 og 424,07 dollar per aksje.

Fallet i Apple aksjen kommer som følge av en svak salgsoppdatering fra Kina som viser at salget falt 18 prosent over julesesongen.

Teslas nedgang skyldes blant annet Musks opptreden på innsettelsessermonien i går som har fått mye oppmerksomhet, selv om opptreden har fått mye oppmerskosmhelt skyldes nok heller fallet Trump sin første bunke med presidentordre. Allerede i den første offisielle talen som president, sa han at tiden for offentlige subsidier ved elbilkjøp er over.