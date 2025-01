Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,1, eller innenfor intervallet [-0,5, 0,3] prosent.

Analytikeren trekker i sin morgenrapport frem at investorene på Wall Street sendte de store indeksene videre oppover onsdag.

«Det var for øvrig selskaper som direkte eller indirekte er knyttet til det gigantiske AI-infrastrukturprosjektet Stargate, som ledet an, inkludert Microsoft (OpenAIs største eier) og Oracle», skriver han.

«Trump uttalte under sin pressekonferanse tirsdag at det bare var å notere Stargate på blokken, for det vil komme mye nyheter knyttet til dette. Elon Musk derimot stilte i går spørsmål på X om hvorvidt de involverte har kapitalen som trengs for å innfri prosjektets størrelse», fortsetter Berntsen.

Nordnet-analytikeren skriver videre at stemningen i Asia var positiv torsdag, spesielt i Kina, der målrettede stimulanstiltak fra myndighetene bidro til børsoppgang.

«Japanske Softbank fortsatte sin kursoppgang etter nyheten om Stargate og selskapets ledende rolle i dette prosjektet, som skapte optimisme blant investorene», skriver han.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,90 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,65 prosent.

Bank of Japan avholder i dag og i morgen sitt rentemøte, hvor sentralbanksjef Kazuo Ueda har signalisert at renten skal heves.

Shanghai Composite i Kina klatrer 1,28 prosent, CSI 300 styrkes 0,98 prosent, og Hang Seng i Hongkong stiger 0,40 prosent.

Kinas finanstilsyn oppfordrer ifølge CNBC nå store statseide verdipapirfond og forsikringsselskaper til å kjøpe mer aksjer, ettersom Beijing forsøker å styrke det vaklende aksjemarkedet.

Oljeprisen

Brent-oljen med mars-levering er torsdag morgen ned 0,29 prosent til 78,78 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,25 prosent til 75,25 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 78,92 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

På New York-børsen fortsatte alle de toneangivende indeksene oppgangen onsdag kveld. Nasdaq-indeksen avsluttet dagen opp 1,3 prosent og står i 20.009,34 poeng, mens Dow Jones steg 0,3 prosent til 44.156,12 poeng. S&P 500 endte opp 0,6 prosent til 6.086,31 poeng.

Etter at Trump lanserte planer om en stor-satsning på kunstig intelligens ble det full AI-fest på Wall Street. Arm Holdings, som leverer halvledere inn mot kunstig intelligens, fikk seg ett kraftig løft på 14,8 prosent til 178.23 dollar per aksje. Nvidia kunne også skilte med en fin oppgang på 4,5 prosent til 147.21 dollar per aksje.

SoftBank, OpenAI og Oracle er tungvekterne som står bak Stargate. I løpet av tirsdagens handel steg Oracle-aksjen over syv prosent, mens den fortsatte oppgangen onsdag med 6,7 prosent til 184,16 dollar aksjen.

Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,3 prosent før den sluttet på 1.489,35 poeng.