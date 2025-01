Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,1, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,7] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at S&P 500, sammen med en rekke andre børsindekser, deriblant den tyske DAX-indeksen og hovedindeksene i Sverige og Norge, steg til ny all-time high torsdag. Godt hjulpet av investorenes tro på en mer stabil verden.

«Trumps retorikk etter at han tok over som USAs president tidligere i uken peker i en klar geopolitisk retning. Krigen i Ukraina skal stanses. I potten ligger det betydelig oppside for både Kina, Saudi-Arabia, Europa/Ukraina og Russland», skriver Berntsen.

«Olje og oljeprisen er en av nøklene, samt en bærekraftig handelsavtale mellom USA og Kina, og utbygging av AI-infrastruktur verden over til fordel for global samhandling. Hvorvidt Trump vil lykkes, vil bare tiden vise», påpeker analytikeren.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,10 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,16 prosent, etter at Bank of Japan i natt doblet styringsrenten.

Den japanske sentralbanken økte da renten med 0,25 prosentpoeng til 0,5 prosent. Det er den høyeste renten siden 2008, og helt i tråd med det økonomene på forhånd hadde ventet.

I Kina klatrer Shanghai Composite 0,92 prosent, CSI 300 er opp 0,99 prosent, og Hang Seng i Hongkong legger på seg 2,01 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med mars-levering er fredag morgen ned 0,04 prosent til 78,26 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,04 prosent til 74,59 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 79,53 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Wall Street

Engasjementet som oppstod i markedet etter at Trump ble president har begynt å avta. Torsdagen endte blandet for de tonangivende indeksene.

S&P 500 steg med 0,5 prosent og endte på 6.118,71. Den industitunge indeksen Dow Jones steg 0,9 prosent til 44.565,07, mens teknologiindeksen Nasdaq øker 0,2 prosent til 20.052,68.

Oracle-aksjene er på vei til å nå sin beste uke siden 2011 etter å ha økt med nesten 15 prosent denne uken. Tirsdag annonserte Trump et samarbeid mellom OpenAI og Oracle, ledet av SoftBank som skal investere milliarder av dollar på infrastruktur rettet mot kunstig intelligens.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte opp 0,92 prosent til 1.503,03 poeng, som ble ny toppnotering. Så langt i år er oppgangen på 5,47 prosent. Torsdag ble det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 4.998 millioner kroner.

Elkem var blant dagens vinnere på Oslo Børs, og steg 18,21 prosent til 19,60 kroner. Før børsåpning varslet industriselskapet om en strategisk gjennomgang av Silicones-divisjonen, som kan tolkes som en vurdering av salg. Selskapet har engasjert ABG Sundal Collier som finansiell rådgiver.

Sjømataksjer utmerket seg, med Grieg Seafood i spissen, opp 9,2 prosent til 66,45 kroner. SEB jekket opp kursmålet fra 92 til 117 kroner.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 4. kv.:

Gjensidige Forsikring: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 09.00

Pareto Bank: Kl. 07.30, selskapets lokaler kl. 12.00, webcast