Forrige uke ble det kjent at kryptogründer Justin Sun var kjøperen av Maurizio Cattelans kunstverk «Comedian», en fersk banan teipet fast til en vegg. Banankunsten ble solgt på en auksjon hos Sotherbys, der prisen endte på luftige 6,2 millioner dollar - tilsvarende nær 70 millioner norske kroner.

Budet på 5,2 millioner dollar pluss 1 million i gebyrer var langt høyere enn forhåndsvurderingen på 1 til 1,5 millioner dollar.

Fredag har banankunst-saken har tatt en ny vending. Financial Times skriver at Sun under en presseseanse i Hongkong har løsnet teipen fra veggen og gaflet i seg million-bananen.

Ifølge Sun skal grunnen være å vise at som med kryptovaluta, så ligger verdien i selve konseptet, ikke i kunstverket.

Begeistret for krypto

Sun er grunnleggeren av kryptovalutaplattformen Tron, som i fjor ble siktet av det amerikanske finanstilsynet SEC for bedrageri og brudd på verdipapirloven. Tidligere denne uken ble det kjent at Sun har investert 30 millioner dollar i Donald Trumps kryptoprosjekt, World Liberty Financial.

«Etter at Trump ble valgt til president, ble alle begeistret for fremtiden til kryptovalutaer. Jeg tror at USA definitivt vil bli et av de viktigste stedene for utvikling av kryptovaluta under hans ledelse, og jeg ser frem til det», kommenterte Sun til Financial Times.

Sun brukte kryptovaluta for betalingen på 6,2 millioner dollar, som verken ga ham bananen eller teipen som var utstilt på auksjonen.

I stedet mottok han et sertifikat for autentisitet og en instruksjon for hvordan man kan sette sammen kunstverket ved å kjøpe sin egen banan og teip. Banenen må nemlig være fersk, og kan når som helst byttes ut. Det er usikkert om han vil teipe en ny banan på veggen.