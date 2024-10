Freyr får milliardstøtte av EU – fyker opp på børs

Batteriselskapet Freyr føyer seg til listen over norske selskaper som får støtte fra EUs innovasjonsfond. De seneste dagene har også en Nel-datter , Reach Subsea og HydrogenPro fått tildeling.

Selskapet får 122 millioner euro, tilsvarende over 1,4 milliarder kroner, til utvikling av katodematerialer i Vaasa, Finland.

«Vi er svært takknemlige for å bli valgt til denne tilskuddsutdelingen fra EU Innovasjonsfond, noe som viser EUs fortsatte støtte til Freyrs pågående industrialiseringsarbeid innen bærekraftige løsninger for batteriverdikjeden», uttaler Tom Einar Jensen, medgründer og adm. direktør i Freyr, i en melding.

Kjent i Finland

Freyr er ikke ukjent med å ha store finske planer. I august 2021 ble det kjent at selskapet hadde sikret seg en tomt i Vaasa, men den gangen var planen å bygge en gigantisk batterifabrikk der.

«Vaasa tilbyr en attraktiv beliggenhet for en gigafabrikk i EU med tilgang til lokale, kortreiste råvarer, rikelig med fornybar kraft og kjølevann, pluss en eksisterende klynge av ledende leverandører innen batteriteknologi og -materialer», uttalte Freyr-sjef Tom Erik Jensen den gangen.

Les også Batterifabrikken er gravlagt

Freyrs finske tomt var på 90 hektar, tilsvarende 900.000 kvadratmeter. Tomten lå ved siden av et planlagt produksjonsanlegg for batterikatodematerialer som var under utvikling av Johnson Matthey, i strategisk partnerskap med Finnish Minerals Group.

«De naturlige fordelene som området har kombinert med Vaasa-regionens fremtidsrettede ledelse, planlegging og tiltak for å innta en ledende posisjon innen EU og bærekraftig battericelleproduksjon, gir et sterkt grunnlag for et langsiktig samarbeid», sa Jensen for litt over fire år siden.

Fikk 100 mill. euro i fjor

En time før åpning på Wall Street ble Freyr-aksjen omsatt for 1,16 dollar, opp 14,9 prosent.

13. juli 2023 fikk batteriprodusenten også 100 millioner euro i støtte fra EUs innovasjonsfond.

Fjorårets støtte gikk til Giga Arctic-prosjektet, som er batterifabrikken i Mo i Rana. Samme høst ble det kjent at selskapet planlegger å «minimere investeringene» i batterifabrikken.

Påfølgende vår varslet selskapet at fabrikken i Mo i Rana kan bli kjøpt opp og bygget om til et datasenter.