Tysk varsko om rentene

Tysklands sentralbank tar nå til orde for en forsiktig tilnærming med eventuelle ytterligere rentekutt. Bundesbank peker på at sterk lønnsvekst gjør det vanskeligere å få ned inflasjonen i eurosonen, melder Reuters.

I forrige uke besluttet Den europeiske sentralbank (ESB) å holde rentene uendret , og sentralbanksjef Christine Lagarde uttrykte at neste rentemøte, i september, er «helt åpent».

Bundesbank tror imidlertid at blant annet et sterkt arbeidsmarked kan komme i veien for at ESB når inflasjonsmålet på 2 prosent.

«Enkelte av faktorene som støtter økonomien gjør det vanskeligere å nå inflasjonsmålene,» heter det i en månedsrapport fra Bundesbank, ifølge Reuters.

«Arbeidsmarkedene opererer fortsatt på høy kapasitet, lønnsveksten er rask, og prisene stiger sterkt, særlig i tjenestesektoren. Inflasjonsrisikoene dominerer også på tilbudssiden,» heter det.

Nøye vurdering

Sentralbanken mener å se lav sannsynlighet for noe mer enn en moderat nedgang i tjenesteinflasjonen de kommende månedene, og anslår at den totale inflasjonen ville ligge rundt dagens nivåer. I lys av dette, og tallene som gjelder nå, mener Bundesbank at ytterligere rentekutt bør «vurderes nøye».

Inflasjonen i eurosonen var på 2,5 prosent i juni, viste de endelige tallene fra Eurostat i forrige uke. Dette var ned fra 2,6 prosent måneden før – og ned fra 5,5 prosent i juni 2023.

På månedsbasis var inflasjonen på 0,2 prosent, det samme som i mai.

De første inflasjonstallene for juli ventes neste uke, onsdag 31. juli.