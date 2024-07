Åpner for flere rentekutt

Joachim Nagel, Tysklands sentralbanksjef, mener Den europeiske sentralbank (ESB) bør være i stand til å kutte rentene dersom viktige nøkkeltall holder seg på dagens nivåer og unngår negative overraskelser.

– Hvis tallene forblir de samme de neste 12 månedene, kan det være en sjanse for at vi kan senke rentene ytterligere på et eller annet møte, sier Bundesbank-sjefen, ifølge Bloomberg.

«Grådig beist» beseiret

Han sier at ESB ikke er på «autopilot» når det kommer til rentekutt, og fremhever at man «bare må være tålmodig og, fremfor alt, holde pengepolitikken i et restriktivt territorium frem til inflasjonen har nådd et stabilt nivå på 2 prosent».

Videre peker Nagel på at lønnsutviklingen i eurosonen fortsetter å være «svært robust» og at veien ned til 2 prosents inflasjon vil være «humpete». Samtidig poengterer han at «det grådige inflasjonsbeistet» ikke lenger eksisterer.

IKKE PÅ AUTOPILOT: Her Bundesbank-sjef Joachim Nagel avbildet med ESB-sjef Christine Lagarde. Foto: Bloomberg

«Helt åpent» i september

Tidligere denne uken tok Bundesbank til orde for en forsiktig tilnærming med eventuelle ytterligere rentekutt, med henvisning til nettopp den sterke lønnsveksten.

«Enkelte av faktorene som støtter økonomien gjør det vanskeligere å nå inflasjonsmålene,» het det i en månedsrapport fra sentralbanken.



I forrige uke besluttet ESB å holde rentene uendret , og ESB-sjef Christine Lagarde uttrykte at neste rentemøte, i september, er «helt åpent».

Neste rentebeslutning fra ESB kommer 12. september. Ifølge Trading Economics peker tidlige prognoser mot et kutt på 25 basispunkter.