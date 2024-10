– Svært sannsynlig med rentekutt, og det blir ikke det siste

Det er «svært sannsynlig» at Den europeiske sentralbank (ESB) senker styringsrenten neste uke. Det sier François Villeroy de Galhau, rådsmedlem i ESB og sentralbanksjef i Frankrike, ifølge Reuters.

– Et kutt er svært sannsynlig, og det vil ikke bli det siste, sier han til radiokanalen Franceinfo.

– Rytmen avhenger av hvordan kampen mot inflasjonen utvikler seg, legger han til.



Villeroy gjentar med det budskapet fra tidligere denne uken, da han sa til den italienske avisen La Repubblica at det er «ganske sannsynlig» at ESB setter ned styringsrenten torsdag neste uke – 17. oktober.

Da viste han dessuten til at den økonomiske veksten i regionen er svak, og at dette høyner risikoen for at inflasjonen blir lavere enn ESBs inflasjonsmål på 2 prosent.

Videre spådde han ytterligere rentekutt neste år, og at ESB vil være tilbake ved en «nøytral» styringsrente en gang i løpet av 2025.

9 av 10 spår kutt

Den europeiske sentralbank har allerede senket rentene to ganger i år.

Det første kuttet kom 6. juni – som forøvrig var det første på nesten fem år. 12. september kuttet ESB innskuddsrenten med nye 25 basispunkter, mens de to andre signalrentene ble kuttet med 60 basispunkter.

Forrige ukes inflasjonstall for eurosonen viste en nedgang fra 2,2 prosent i august til 1,8 prosent i september, det laveste nivået siden april 2021. Da ble det i markedet priset inn en nær 90 prosents sjanse for et tredje rentekutt fra ESB 17. oktober.

Tirsdag meldte Reuters om en undersøkelse blant økonomer der mer enn 90 prosent mener at ESB vil kutte innskuddsrenten med 25 basispunkter neste uke – og en gang til i desember.