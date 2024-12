– Styrker grunnlaget for nytt rentekutt

Den europeiske sentralbank (ESB) vil fortsette med pengepolitiske lettelser de kommende månedene. Det sier Olli Rehn, rådsmedlem i ESB og sentralbanksjef i Finland, til den finske avisen Helsingin Sanomat, ifølge Bloomberg.

I et intervju peker han på at inflasjonen har avtatt til ESBs inflasjonsmål på 2 prosent samt at den økonomiske veksten i eurosonen er skjør.

– Disse faktorene styrker grunnlaget for å kutte styringsrenten i desember, og denne retningen i pengepolitikken ligger an til å fortsette de kommende månedene, sier Rehn, ifølge nyhetsbyrået.

Rehn vil imidlertid ikke spesifisere hvorvidt han støtter et rentekutt på 25 eller 50 basispunkter.

Rentemøte neste uke

Neste rentebeslutning fra Den europeiske sentralbank ventes torsdag neste uke. Blir det et nytt rentekutt, vil det være det fjerde kuttet i denne syklusen fra ESB og sentralbanksjef Christine Lagarde.

Ifølge Bloomberg er det brede forventninger om et rentekutt på 25 basispunkter neste torsdag – like stort som ved forrige rentebeslutning i oktober.

Det vil bringe innskuddsrenten fra 3,25 til 3,00 prosent, refi-renten fra 3,40 til 3,15 prosent og den marginale utlånsrenten fra 3,65 til 3,40 prosent.

Flere kutt i 2025

I helt ferske prognoser spår Danske Bank forøvrig at ESB kutter innskuddsrenten fra 3,25 til 1,50 prosent i løpet av det kommende året, drevet av bekymringer for at veksten blir for lav, men også at det blir flere rentekutt i Norge gjennom 2025 enn det Norges Bank har signalisert til nå.

OECD anslår i sine helt ferske prognoser at ESB kutter til 2 prosent innen utgangen av 2025.