Før «månedens viktigste»: Lavere jobbvekst enn ventet i USA

Det ble skapt 146.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i november, viser Automatic Data Processings (ADP) ferske nasjonale sysselsettingsrapport onsdag.

Ifølge Trading Economics var det ventet en sysselsettingsvekst på 150.000.

PEKER PÅ SVAKHETER: Nela Richardson, sjeføkonom i Automatic Data Processing. Foto: Bloomberg

For en måned siden viste sysselsettingstallene for oktober en vekst på 233.000 jobber, det høyeste antallet siden juli i fjor. Dette var også godt over forventningen på 115.000. Oktober-tallet er imidlertid revidert opp kraftig nå, til 184.000.

Blandede sektortall

Nela Richardson, sjeføkonom i ADP, forklarer jobbveksten i november med sterk sysselsetting hos store arbeidsgivere.

«Mens den generelle veksten for måneden var sunn, var det blandede sektortall. Industrien var på det svakeste vi har sett siden våren. Finansielle tjenester og fritid og gjestfrihet var også svakt,» kommenterer hun.

Lønnsveksten i november var på 4,8 prosent på årsbasis, opp fra 4,6 prosent i oktober. Dette er den første økningen i lønnsveksten på 25 måneder.

For folk som byttet jobb, var lønnsveksten på 7,2 prosent, mot 6,2 prosent måneden før, ifølge ADP.

Les også Kronen blant valutavinnerne Etter Trumps seier er dollaren blitt enda mer overpriset. Norske kroner er blitt mindre underpriset.

«Månedens viktigste»

Førstkommende fredag kommer U.S. Bureau of Labor Statistics' arbeidsmarkedsrapport for november, med det som typisk omtales som «månedens viktigste nøkkeltall» – sysselsettingsveksten utenfor landbruket i USA.

To dager før er forventningen at rapporten vil vise en sysselsettingsvekst på 200.000, godt opp igjen fra det sjokklave oktober-tallet på bare 12.000. Arbeidsledighetsraten ventes til 4,2 prosent, opp fra 4,1 prosent måneden før, ifølge Trading Economics.

Les også Slik kan Trump unngå gjeldsproblemer Hvis Donald Trump skal unngå et enda større gjeldsproblem, må han håpe på økt inflasjon, uten at Fed hever renten.

Flere ubesatte stillinger

Før fredagens arbeidsmarkedsrapport kommer også tall for nye amerikanere på ledighetstrygd samt tall for hvor mange stillingskutt amerikanske bedrifter har kunngjort. Begge offentliggjøres torsdag.

Tirsdag viste den månedlige JOLTS-rapporten at antallet ledige stillinger i USA økte med 372.000 til 7,744 millioner i oktober. Dette var langt flere enn ventet – konsensus lå på 7,48 millioner jobber, ifølge Trading Economics.