Amerikansk økonomi fortsetter å vise styrke, og Goldman Sachs reagerer med å høyne sine dollarprognoser.

«Vi forventer at dollaren styrker seg rundt 5 prosent det kommende året grunnet innføring av nye tollsatser og en vedvarende sterk amerikansk økonomi», skriver Goldman-strateger ledet av Kamakshya Trivedi ifølge Bloomberg i et notat.

Spår EURUSD under 1

Dette er investeringsbankens andre oppjustering av dollaren på rundt to måneder, og selv etter denne siste oppjusteringen er påstanden at «risikoen fortsatt heller mot ytterligere dollarstyrkelse.»

Goldman Sachs spår nå at euroen vil falle under paritet til 0,97 mot dollaren innen seks måneder, et nivå sist sett etter at Russland og president Vladimir Putin gikk inn i Ukraina i februar 2022, og utløste en energikrise i Europa og frykt for svakere vekst. Den forrige prognosen pekte mot en EURUSD på 1,05.

Senket etter Fed-kutt

Fredagens solide arbeidsmarkedsrapport fra USA sendte dollaren rett opp, og styrkelsen fortsetter mandag, med en EURUSD i 1,02. Dollar-indeksen, som måler dollaren mot yen, euro og andre store valutaer, stiger til sitt høyeste nivå siden november 2022.

Goldmans oppjusteringer av dollaren markerer ifølge Bloomberg et skifte fra rett etter at Federal Reserve begynte å kutte renten i september. Den gang senket banken sin prognose for dollaren mot en rekke valutaer, men i stedet har den amerikanske valutaen styrket seg markant siden presidentvalget i november.

– Kapitalflukt fra Asia

Frykten for at Fed kanskje ikke trenger å kutte renten mer , bidro også til å senke asiatiske børser mandag.

– Folk er overrasket over styrken i amerikansk økonomi. Med så høye amerikanske renter vil Asia oppleve kapitalflukt, hvor kapital enten strømmer til USA eller forblir der, sier aksje- og derivatstrateg for Asia- og Stillehavsområdet i BNP Paribas, Jason Lui, til Financial Times.

Feds styringsrente ligger nå på 4,25-4,50 prosent, og markedet priser nå inn kun ett kutt i 2025.