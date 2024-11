Det er et svært variert utvalg BMW-perler som samles for å skifte eiere. Fra en 1933 3/20 til en 2006 M6 Coupé svinger auksjonen innom mangt et høydepunkt i BMW-historien.

Og bilene får nye eiere uansett pris. Alt er til salgs uten reserve, også en 328 Roadster med estimat på seks til åtte millioner kroner.

Les også SUV-duell: Her er vinneren Audi Q6 e-tron og Mercedes-Benz EQE SUV er begge blitt bedre med lengre rekkevidde. Mye er likt, men forskjellene er store og kan gjøres større.

Finsk dødsbo

Den og de fleste andre bilene kommer fra en av verdens fineste BMW privatsamlinger, bygd opp av den avdøde finske næringslivslederen Felix Björklund. Parallelt med en lang karriere som IBM-leder i Europa og sjef for Fazer hjemme i Finland var han en BMW-entusiast som samlet flere av de beste og viktigste modellene fra Bayern-produsenten.

Vi har tidligere nevnt en 1937 BMW 326 Drauz Roadster som kom til Norge med Wehrmacht under Krigen og har vært her inntil Björklund kjøpte den for noen år siden. Den kan tas hjem uten avgifter og har et edruelig estimat på 120.000 – 160.000 euro.

Edruelige estimat

Siden alt skal selges vil det være markedet som bestemmer de aktuelle verdiene på spennende modeller som 327/28 Sport Cabriolet, 3200 CS by Bertone, 1800 Ti/SA, 3.0 CSL, M1, M3, 850 Ci og Z8.

MED RESERVE: Denne 1923 Mercedes Type 122 Indianapolis Racer er auksjonens desidert dyreste med forventninger rundt 50 millioner kroner. FOTO: RM SOTHEBY'S

Spesielt på de eldre modellene ser det ut til at man har tatt inn det noe reduserte prisnivået i forventningene, slik at de virker realistiske.

Om auksjonens dyreste bil, en 1923 Mercedes Type 122 Indianapolis Racer finner en ny eier til en pris pluss/minus 50 millioner kroner gjenstår å se.