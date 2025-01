Tysk skrell: Europa har fått ny elbil-leder

Storbritannia har passert Tyskland og overtatt posisjonen som Europas største elbilmarked, melder Bloomberg mandag.

Antallet nyregistrerte helelektriske biler i Tyskland falt med mer enn en fjerdedel i fjor, til 380.609, viser ferske tall fra føderale bilmyndigheter. Det utgjør 13,5 prosent av de totale nybilregistreringene i landet.

Samtidig økte antallet i Storbritannia med hele 21 prosent til 381.970, slik at elbiler utgjorde mer enn 19 prosent av totalsalget.

Den britiske salgsveksten er blitt løftet av risikoen for store bøter pr. bil for produsentene dersom landets salgsmål ikke nås.

Les også Elbilene du bør glede deg til i år Sparte du julegaven til deg selv i påvente av en spennende bil du får lyst på? Her er noen av bilfristelsene som skal komme i løpet av 2025.

Britiske myndigheters mål har vært en elbilandel på 22 prosent, og bransjeorganisasjonen Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) varslet i oktober at produsentene risikerte å ikke nå målet, noe som kan innebærer gebyrer på 15.000 pund for hver forurensende bil de leverte over maksgrensen, ifølge NTB.

Venter med nye lanseringer

Den tyske oppbremsingen er kommet etter bortfallet av kjøpsincentiver sent i 2023.

Også i Sverige, Frankrike og Irland har elbilsalget vært lavere enn ventet som følge av subsidiekutt og mangel på rimelige modeller, skriver Bloomberg.

En annen faktor som har påvirket elbilsalget, er at produsentene har ventet med å lansere nye elektriske modeller til nå i 2025, for å forbedre sine egne sjanser til å innfri nye EU-regler som trer i kraft i år. Det sier bilanalytiker Matthias Schmidt, ifølge nyhetsbyrået.

Les også Her er vinneren Billigbilene er rensket vekk denne gangen. Utvalget elektriske luksusbiler vokser, og Finansavisens kåring av årets elbil i 2024 reflekterer dette.

– Ingen andre er i nærheten

I Norge ble det i fjor førstegangsregistrert 128.691 nye personbiler i 2024, en økning på 1,4 prosent fra 2023, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

114.400 av disse var elbiler, som gir en elbilandel på 88,9 prosent – opp fra 82,4 prosent året før.

Les også – Prisingen er helt uforståelig – BYD har en P/E på 14 for 2025, mens Tesla ligger på 124. Når veksten hos Tesla er borte, blir det rett og slett meningsløst, sier investeringsdirektør Robert Næss.

Ingen andre land er i nærheten av en så høy elbilandel, meldte OFV da de norske bilsalgstallene ble offentliggjort 2. januar. Og videre:

«Dermed gjenstår bare 10 prosent før 2025-målet om at alle nye personbiler skal være nullutslippsbiler er nådd.»