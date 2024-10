The Collier Collection er utgitt på det norske forlaget Orfeus Publishing. Anledningen er at meglerhuset ABG Sundal Collier fyller 40 år. Finansmannen har en av de større, private kunstsamlingene i Norge, og har samlet siden jappetiden på slutten av 80-tallet.

Collier ble opptatt av kunst tidlig i 30-årene og så mye kunst på reiser, først og fremst til USA. Der besøkte han gallerier, museer og ikke minst kunder som hadde flotte samlinger. I starten hadde han ikke råd til å kjøpe kunst.

– Etter Dagfinn og jeg solgte meglerhuset i 1987, ble vi ganske velstående, sier Collier og viser til sin medgründer Dagfinn Sundal, som gikk bort i 2021.

– Da fikk jeg råd til å begynne å kjøpe kunst.

Starten: Olav Christopher Jenssen (kunstverket i bakgrunnen) var den første kunstneren Jan Petter Collier kjøpte et maleri av. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Norsk og internasjonal: Finansmannen samler på samtidskunst. Her et maleri av danske Per Kirkeby. Foto: Thomas Bjørnflaten

Gjort det meste selv

Den første kunstneren Collier kjøpte bilder av var Olav Christopher Jenssen. Siden har mange andre samtidskunstnere kommet til, også internasjonale. Collier forteller om han har gått fra å kjøpe maleri, til trykk, fotografier og etter hvert også skulptur.

– Hva har du fått hjelp til?

– Jeg har fulgt instinktet mitt og har blitt en slags kurator etter hvert som jeg har lært mer. Stort sett har jeg gjort alt med samlingen alene, men det hadde ikke gått uten samtaler med mange i bransjen.

Stort sett har jeg gjort alt med samlingen alene, men det hadde ikke gått uten samtaler med mange i bransjen.

De som først og fremst har vært viktige for Collier er Galleri Riis og Tone Hansen, tidligere direktør på Henie Onstad Kunstsenter og nå sjef for Munch.

Les også Halve finans-Norge har bladd opp for ukjent prosjekt i USA – Stein Erik Hagen, Furuholmen, Magnus Halvorsen, Ragnar Horn, Reynir Indahl, Erik Langaker, Øystein Moan, Gert Munthe, Reitan-familien, Christian Sinding. Det er ganske sentrale navn, sier milliardær Jan Petter Collier.

Collier har støttet Henie Onstad privat i mange år i forbindelse med museets satsing på fotokunst. Hans intensjon er at samarbeidet skal vare i mange år. En tråd i finansmannens samling er at han kjøper samtidskunst og at mange av arbeidene er abstrakte i stilen. Han liker å undres over motivet, og at det ikke alltid går an å forstå hva et bilde sier.

– Jeg kjøper ikke for lager. Det hadde aldri gått hvis jeg ikke kunne ha plassert kunsten i ABGs lokaler verden over, sier Collier.

Jeg kjøper ikke for lager. Det hadde aldri gått hvis jeg ikke kunne ha plassert kunsten i ABGs lokaler verden over.

Meglerhuset har kontor i Stockholm, København, Frankfurt, London, Luzern, New York og Singapore i tillegg til Oslo. Styreleder Knut Brundtland i ABG skriver om verdien av kunst på arbeidsplassen i boken.

Les også Onkel Skrue: – Skatteetaten tok Munch-dusøren min Imran Saber, også kjent som David Toskas finanssjef under kallenavnet “Onkel Skrue”, mener staten urettmessig har tatt for seg av hans private midler – penger som blant stammer fra erstatning for overgrep og den omstridte Munch-dusøren.

Kunst på kontoret: Jan Petter Collier og Knut Brundtland i meglerhuset ABG Sundal Colliers lokaler. Vasen er laget av dronning Sonja og Magne Furuholmen. Collier kjøpte den på en auksjon. Foto: Thomas Bjørnflaten

Tenker ikke investering

Collier har selv blitt styrtrik på å gi finansielle råd, i Kapitals ferskeste oppdatering over Norges 400 rikeste var han god for 3,3 milliarder kroner, opp fra 3,1 i fjor. Men når det gjelder kunsten, påstår Collier at han ikke tenker på investering i det hele tatt.

– Jeg har ikke kjøpt kunst med tanke på å selge den siden og tjene penger. Når folk av og til spør meg om råd om kunst, sier jeg at man ikke bør tenke på kunstkjøp som en finansiell investering eller instrument. Svært mye kunst vil det være et begrenset annenhåndsmarked for, og det vil være vanskelig og dyrt å selge den.

Når folk av og til spør meg om råd om kunst, sier jeg at man ikke bør tenke på kunstkjøp som en finansiell investering eller instrument.

– Hva tror du samlingen din er verdt?

– Det kan jeg ikke kommentere.

– Hvis du måtte ha tenkt investering, hvordan har samlingen utviklet seg?

– Den er verdt mer enn hva jeg har investert.

Lett gjenkjennelig: Den britiske kunstneren Julian Opie. Oppmerksomme lesere vet at også Petter A. Stordalen og Elisabeth Brochmann – aka Hotel Continental – har kjøpt og viser frem kunsten hans. Foto: Thomas Bjørnflaten

– Et slags oppslagsverk

Til boken har finansnestoren valgt ut 50 av 77 kunstnere fra samlingen sin som består av rundt 800 verker. De 50 utvalgte kunstnerne er presentert i boken, halvparten er nordiske, resten internasjonale.

Blant navnene er Olav Christopher Jenssen, Ida Ekblad og Mikkel McAlinden, men også den ganske unge Øyvind Sørfjordmo. William Eggleston, Ed Ruscha, Roy Lichtenstein og Carroll Dunham er internasjonale tungvektere som er viet plass.

– Jeg tenker at boken kan være som et slags oppslagsverk, og at folk kan lære noe av å lese og bla i den, sier samleren.

Gjenganger: Jan Petter Collier har mange verker av Olav Christopher Jenssen. Foto: Thomas Bjørnflaten

Felles satsing: Jan Petter Collier og Janne Sirén, direktør for Buffalo AKG Art Museum i USA, foran et bilde av Paul Osipow. Collier har bidratt sterkt til at mange i finans-Norge har støttet en satsing på nordisk kunst på det amerikanske museet. Foto: Thomas Bjørnflaten

Sentralt i boken er en samtale mellom Collier og Janne Sirén, direktør for Buffalo AKG Art Museum i USA. Den er gjort i Barjac i Sør-Frankrike hos den kjente, tyske kunstneren Anselm Kiefer. På spørsmål fra Sirén om hvilke ønsker Collier har for samlingen sin den dagen han slutter å samle, hvis han gjør det, svarer finansmannen:

– Jeg håper jeg har mange år foran meg og fremdeles er en aktiv samler.

Les også – Vi danker ut Morgan Stanley og Goldman Sachs Få, om noen, norske finansforetak har skapt større formuer enn meglerhuset ABG Sundal Collier. – Vi har hatt en gjennomsnittlig avkastning på 17 prosent. Det er mer enn Morgan Stanley og Goldman Sachs, sier “Norges beste dealmaker”, Jan Petter Collier, om meglerhuset han var med og gründet for 40 år siden.

Det siste kjøpene

– Hva er det siste du har kjøpt?

– Nå i sommer har jeg kjøpt et maleri av Sverre Bjertnes og et maleri av Hanneline Røgeberg. På ett eller annet tidspunkt må jeg gjøre meg opp en mening om hva jeg skal gjøre med samlingen. En av grunnene til at jeg ville lage denne boken er tidens tann. Jeg ønsket å gi barna og barnebarna mine en fortelling om min reise som kunstsamler.

På ett eller annet tidspunkt må jeg gjøre meg opp en mening om hva jeg skal gjøre med samlingen.

Boken avsluttes med en kunstnersamtale mellom Tone Hansen og kunstnerne Eline Mugaas og Olav Christopher Jenssen.

Orfeus Publishing står bak en rekke kunstbøker, som den om Nicolai Tangens samling utgitt i forbindelse med åpningen av Kunstsilo i Kristiansand. Kapital har fått tilgang til boken om Colliers samling før utgivelsen og tillatelse til å sitere fra den. Boken vil bli tilgjengelig i bokhandler og i salg på Henie Onstad Kunstsenter.