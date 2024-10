Denne helgen åpner fotofestivalen Oslo Negativ på den gamle veterinærhøyskolen på Adamstuen i Oslo. Her kan du se og ikke minst også kjøpe foto. Arrangørene er Preus museum og Møllersamlingen, som eies av bilfamilien Møller. Kapitals eksterne kunstekspert Nina Sørlie holder i den samlingen. Fra 12. oktober til 27. oktober kan du se rundt 40 utstillinger, bilder tatt av hundrevis av fotografer, analoge og digitale, svart-hvitt, farger og dokumentar-, mote- og kunstfotografi. You name it – we have it, reklamerer Sørlie. Kapital går god for den. “Kjære alle saman” heter Erlend Berges utstilling som i år preger uteområdet. Bildet i saken er tatt der. I år har arrangørene også laget en guide til hvordan man med størst suksess kan kjøpe foto.