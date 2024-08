Fra talerstolen beskrev Grisham seg ifølge kanalen videre som en «ekte tilhenger» av MAGA-bevegelsen (Make America great again), og en av eks-presidentens nærmeste rådgivere som ferierte med familien hans på Mar-a-Lago i Palm Beach, Florida.

– Juvelen i kronen

Og nettopp Mar-a-Lago, eller rettere sagt golfresorten med samme navn, beskrives som «juvelen i kronen» i en omfattende gjennomgang Reuters har gjort av Trumps forretningsvirksomhet. Beregninger nyhetsbyrået har gjort peker mot en kontantstrøm på 24 millioner dollar for Mar-a-Lago Club i 2024.

TRUMPS HJEM: Mar-A-Lago i Palm Beach, Florida. Foto: Bloomberg

Pengene strømmer inn også for presidentkandidatens øvrige golfeiendommer i Florida. Den store, belånte Trump National Doral-klubben i Miami-området vil generere rundt 10,5 millioner dollar i kontanter, mens mindre klubber i Jupiter og West Palm Beach vil gi henholdsvis rundt 8,4 millioner og 10,4 millioner dollar.

Økningen i golfrelaterte inntjening understreker Trumps popularitet blant en kjernegruppe av velstående amerikanere, men bidrar samtidig til at Trump Organization får betalt regningene sine.

Høy regningsbunke

Og det mangler ikke på regninger. Trump Organization står ifølge nyhetsbyrået overfor drøye 530 millioner dollar i potensielle rettskjennelser og rentekrav mot Trump selv, hans familiemedlemmer og selskaper. Blir kjennelsene håndhevet, vil de overstige kontantbeholdningen Trump personlig tallfestet til «nesten 500 millioner dollar» på sosiale medier i mars i år.

Et annet stort spørsmålstegn ved Trump og hans virksomhet er det svake markedet for næringseiendom i New York, i tillegg til hva som skjer hvis han taper presidentvalget.

I en kommentar til Reuters-anslagene karakteriserer derimot Trumps sønn Eric Trump Organization som «sterkere enn noensinne.»

«Vi sitter på verdens beste og mest ikoniske eiendeler, og jeg er utrolig stolt av ikke bare alt selskapet har oppnådd, men også alt min far har oppnådd i den politiske verden», skriver han.