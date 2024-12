Brenna understreker at hun ikke forstår

Svaret hennes på at regjeringen skyver unge ut av arbeidslivet er en avledningsmanøver som forsøker å flytte fokus vekk fra de realitetene regjeringen ikke kan svare for.

Enten forstår hun ikke, eller så våger ikke arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) å anerkjenne at faste ansettelser i et bemanningsbyrå er en fast ansettelse.

Midlertidige stillinger hos virksomheter dekkes via bemanningsbyrå med faste ansettelser. Så hvorfor er det bedre å fjerne den faste ansettelsen og bare beholde midlertidigheten?

Dette handler om flere enn de som har nedsatt funksjonsevne eller helserelatert fravær fra arbeidsmarkedet

Når tallene viser at innleiereglene har ført til flere utenfor arbeidslivet, flere midlertidige stillinger, og at mange går fra nettopp en fast ansettelse i bemanningsbyrå, til midlertidig stilling i en virksomhet, så blir det hult å hevde at regjeringens politikk er basert på en grunnleggende tro på faste og trygge ansettelser. Om regjeringen virkelig vil gjøre noe med det, kan helsevesenet og offentlig sektor være et bedre sted å starte.

Brenna peker også på det de tilsynelatende gjør for unge utenfor arbeidslivet. Det kan være vel og bra, men dette handler om flere enn de som har nedsatt funksjonsevne eller helserelatert fravær fra arbeidsmarkedet.

Vi trenger både det regjeringen gjør, og det vår bransje bidrar til.

Bemanningsbransjen er nemlig langt mer enn bygg og anlegg. Og der er den viktig for unge, som mangler erfaring for å komme seg inn i kunnskapsbasert arbeid.

Mange av de unge i dag vet ikke hva de vil jobbe med, og får ikke mulighet når de ikke har erfaring. I tillegg har vi den store elefanten i rommet, nemlig hvordan vi håndterer alle de som enten må eller vil bytte karriere. Det er et behov som bare blir større og større.

Bemanningsbransjen tilsvarer nå under 1 prosent av arbeidsmarkedet. Det kan vanskelig beskrives som den voldsomme trusselen for arbeidsmarkedet som regjeringen fremstiller det som. Særlig når vi snakker om en av de mest gjennomregulerte bransjene vi har, der faste og trygge stillinger gjelder.

Om du ønsker mer trygghet, Brenna, er vi klare til å hjelpe, slik vi har gjort det i mange år før. Det kan få flere unge ut i jobb. Trygg og fast jobb, via bemanningsbyrå.

Mats Furulund

Adm. direktør i Academic Work