Under sin første periode som USAs president søkte Donald Trump offentlig vennskap med Russland og Nord-Korea, samtidig som han økte presset mot Kina og Iran.

Tilbake i Det hvite hus står Trump nå overfor en annen utfordring, melder Reuters.

Utfordringen går ut på at firkløveret av amerikanske motstandere, siden Russland gikk inn i Ukraina for snart tre år siden, har styrket båndene seg imellom.

Les også – Det siste Trump tenker på Kinesiske investeringer i USA har stupt siden Donald Trumps første presidentperiode, og trenden vil neppe snu.

– Uhellig allianse

Kina og Russland har etablert sitt «no limits»-partnerskap , og i løpet av en lang telefonsamtale tirsdag foreslo presidentene Xi Jinping og Vladimir Putin å styrke dette partnerskapet ytterligere. Russland har videre landet strategiske avtaler med Nord-Korea (i juni i fjor) og Iran (sist fredag).

PUTIN-ALLIERT: Kinas president Xi Jinping, som møtte Donald Trump på G20-møtet i Osaka under førstnevntes første presidentperiode. Foto: NTB

Analytikere hevder overfor nyhetsbyrået at dette firkløveret – av Joe Bidens ambassadør til Kina nylig kalt «en uhellig allianse» – representerer et tap av innflytelse for USA og deres partnere.

– Dilemmaet for Trump, som har uttrykt ønske om å «komme overens med Russland» og forsøker å presse Kina innen handel, er at Moskvas partnerskap med Beijing begrenser både Russlands vilje til å samarbeide med Washington og Kinas sårbarhet for amerikansk press, sier Daniel Russel hos Asia Society Policy Institute i Washington. Russel var ansvarlig for USAs Øst-Asia-politikk under Barack Obama.

Les også – Bare én ting kan tøyle Donald Trump Ingen i Donald Trumps nærmeste krets ser ut til å kunne holde ham i tøylene, skriver Dagens Industri.

Trump-erkjennelse

Trump-administrasjonen selv har erkjent utfordringen, påpeker Reuters. Under sin høring i Senatet i forrige uke karakteriserte utenriksminister Marco Rubio Kina som «USAs største trussel», og anklaget både Moskva, Teheran og Pyongyang for «å skape kaos og ustabilitet.»

ERKJENNER: Donald Trumps utenriksminister Marco Rubio. Foto: NTB

– Kina kjøper olje fra Iran til spottpris, Iran bruker inntektene til å sende missiler og droner til Russland, som deretter rammer kritisk infrastruktur i Ukraina, sa dessuten Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Mike Waltz i et intervju med Fox News i november.

Trump har tidligere lovet å avslutte Russlands krig i Ukraina, begrense Irans atomprogram og stå imot Kina, samtidig som han bygger opp USAs militære styrke.

Les også – Et øredøvende slag for Iran Irans posisjon i Midtøsten er midlertidig svekket i kjølvannet av Gaza-konflikten. Det vet Saudi-Arabia og kronprins Mohammed bin Salman å utnytte.

Slår sprekker?

Seniorforsker Zack Cooper ved American Enterprise Institute hevder overfor nyhetsbyrået at Trump vil prøve å trekke land vekk fra Kina.

USA-MOTSTANDER: Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei. Foto: NTB

– De ser ut til å ønske å skille Russland, Nord-Korea og Iran fra Kina, noe som betyr å behandle disse truslene som separate i stedet for sammenhengende. Det virker sannsynlig at de vil forsøke en avtale med Pyongyang, og en annen med Moskva, sier han.

Samtidig er firkløveret i ferd med å slå sprekker, mener Reuters og støtter seg på Robert Wood, USAs tidligere viseambassadør til FN under Biden. Wood er usikker på om Teheran har Moskva i ryggen og viser til mangelen på støtte da Syrias tidligere president Bashar-al-Assad ble styrtet.

– Hvis jeg var Iran og så hvordan Russland forlot Assad, ville jeg ha vært svært bekymret, sier Wood.