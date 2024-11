– Dette er et ekkelt triks fra Nussir for å forsøke å overleve, sier Helene Sofie Smit, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

Finansavisen fortalte fredag formiddag at gruveselskapet Nussir er solgt til canadiske Blue Moon Metals, som er notert på Toronto-børsen. Transaksjonen innebærer at Nussir blir et heleid datterselskap, mens aksjonærene i Nussir veksler sine Nussir-aksjer inn i Blue Moon Metals-aksjer.

I løpet av det kommende året skal Blue Moon Metals i sin tur søke om notering i Oslo, opplyser Nussir-sjef Øystein Rushfeldt.

Både Natur og Ungdom og Sametinget har engasjert seg i kampen mot gruven. Motstanden handler dels om deponering av overskuddsmasser i Repparfjorden og dels om at prosjektet angivelig strider mot urfolksrettigheter.

HAR PROTESTERT FØR: Natur og Ungdom aksjonerte ved Repparfjorden i 2021. Foto: Oleanna Thingsnes Førsund

– Gammeldags

– Utvinning av mineralene i gruven vil forstyrre reinbeitedistriktet i et veldig presset område. Gruvedeponi i Repparfjorden er så gammeldags og bakstreversk at de ikke kan kalle seg et grønt selskap, sier Smit.

I august 2020 signerte Nussir avtale med det tyske metallselskapet Aurubis, som skulle kjøpe kobberkonsentrat fra Norge. Ett år senere hevet tyskerne avtalen.

I 2021 arrangerte Natur og Ungdom og andre motstandere mot prosjektet en 100 dager lang leir.

Aksjonen førte frem, i hvert fall midlertidig: Hammerfest kommune ga naturvernerne medhold i at den omstridte driften på gruveområdet til Nussir skulle stanses inntil klagesaken ble vurdert.

FASTLENKET: Natur og Ungdom er motstander av Nussirs gruveprosjekt, som går ut på å utvinne kobber. Foto: Oleanna Thingsnes Førsund

– Står klare

– Enten det står Nussir eller Blue Moon Metals på papiret kommer Natur og Ungdom og mange flere til å stå klare det øyeblikket de nærmer seg Nussir- fjellet. Vi kommer ikke til å la hverken prøveboringer eller mineralutvinning starte, sier Smit.

Rushfeldt ønsker imidlertid å starte anleggsarbeid etter at snøen er borte i 2025.