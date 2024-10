Boeing sliter stort med leveransene. Onsdag måtte sjefen for en av flyprodusentens største kunder, Michael O'Leary i Ryanair, overfor Reuters erkjenne at estimatene for neste år passasjertrafikk må justeres ned.

– Vi skulle ha fått levert 20 fly innen utgangen av desember. Disse kommer trolig nå i januar og februar, og det er bra. Vi vil ha dem i tide innen neste sommer. Det store spørsmålet for Ryanair er at vi skal ha 30 fly i mars, april, mai og juni neste år, og hvor mange av dem vil vi få? sa han i et intervju med nyhetsbyrået.

– Jeg tror helt klart at vi må ta ned trafikkveksten for neste år, fordi jeg tror vi ikke får alle disse 30 flyene, la O'Leary til.

Streiken rammer hardt

Leveranseproblemene i Boeing henger blant annet sammen med en maskiniststreik som har satt selskapets flyfabrikker ut av drift i fem uker, og i forrige uke varslet flyprodusenten kutt i 10 prosent av arbeidsstyrken (rundt 17.000 personer).

Ryanair-sjefen mener han aldri har sett kapasitetsbegrensninger i bransjen så store som nå.

– Vi vil unngå det som skjedde i år neste år. Vi forberedte oss, bemannet de 50 flyene – og så fikk vi bare 30. Vi var overbemannet, og ble betydelig straffet på kostnadssiden i år, fortsatte O'Leary overfor Reuters.

Varsler store emisjoner

2024 føyer seg inn i rekken av tøffe år for Boeing, som over en fireårsperiode har tapt nærmere 25 milliarder dollar.

STREIKEBOSS: Jon Holden leder International Association of Machinists and Aerospace Workers District 751, som har tatt sine medlemmer ut i streik. Foto: NTB

Tirsdag varslet selskapet en økning av likviditeten på (inntil) nettopp 25 milliarder dollar, noe som skal skje gjennom en eller flere emisjoner, gjort med ulike kombinasjoner verdipapirer. I tillegg har Boeing landet en kredittavtale på 10 milliarder dollar.

Året i år begynte med at vinduspanelet på et Alaska Airlines-fly av typen 737 Max-9 løsnet kort tid etter avgang på 16.000 fot. De amerikanske luftfartsmyndighetene (FAA) beordret å sette flytypen på bakken , og senere i januar fant Alaska Airlines og United Airlines flere løse bolter på sine fly.

Da den nå avgåtte konsernsjefen Dave Calhoun møtte til høring i Senatet i sommer ble han møtt med påstander om at selskapet hensynsløst prioriterer profitt, presser sikkerhetsgrenser og ignorerer sine ansatte.

Stoppet testflygninger

I juli inngikk Boeing en avtale med USAs justisdepartement etter en granskning av de to 737 Max-flystyrtene tilbake i 2018 og 2019. Etterlatte har krevd at Boeing må straffeforfølges. Ifølge forliket måtte Boeing betale en bot på 243,6 millioner dollar.

I august ble det kjent at FAA krever inspeksjon av Dreamliner-flyene etter en hendelse med et pilotsete i mars der et Latam Airlines-fly brått stupte over 100 meter og skadet over 50 passasjerer.

Videre måtte Boeing i sommer stoppe testflyvninger av den lenge forsinkede 777-9-modellen, som venter på sertifisering etter at en komponent mellom motoren og flystrukturen ble identifisert som skadet under en kontroll. Styreleder Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum i den største 777-9-kunden Emirates uttalte i mai at han ikke så for seg en sertifisering før i første kvartal 2025.