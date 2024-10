«Vi anser dette som en svak rapport», konkluderer analytiker Ole Martin Westgaard i DNB Markets etter Norwegians tredjekvartalstall.

Flyselskapet fikk en topplinje på 11,6 milliarder i tredje kvartal, sammenlignet med 8,8 milliarder i samme periode i fjor, men nå er Widerøe konsolidert inn i regnskapet.

Driftsresultatet (ebit) havnet på 2,1 milliarder, på linje med fjoråret, som gir en driftsmargin på 18,4 prosent. Resultatene både før og etter skatt kom på 2 milliarder. Det er også det samme som for et år siden.

Dette var imidlertid under forventning, for ifølge Norwegians egne spørrerunde til analytikere var det ventet et driftsresultat på 2,3 milliarder i kvartalet av inntekter på 11,5 milliarder kroner.

Kontantbeholdningen er på 11,5 milliarder kroner, som er uendret fra foregående kvartal og opp 2,1 milliarder kroner fra forrige år.

– Vi er fornøyde med et solid kvartal, sier Norwegian-sjef Geir Karlsen.

Pareto Securities-analytiker Marcus Gavelli frykter for flyselskapets høye kostnader.

– Totalt sett ser det ut til at kostnadene blir høyere enn forventet, men responsen på det nye rutenettverket og den generelle etterspørselen virker positiv. Vi mener fortsatt at det åpenbare kostnadspresset vil tynge estimatene og aksjen i dag. Det er absolutt muligheter for kostnadstiltak, men dette vil ta tid, og flere av de negative faktorene ligger utenfor Norwegians kontroll, sier han til Finansavisen.

Barberer resultatprognoser

I vinter ventet Norwegian at årets driftsresultat skulle bli 2,5 og 3,2 milliarder kroner, men disse prognosene ble kuttet i juli til mellom 2,1 og 2,6 milliarder kroner.

Nå tas guidingen ned i den øvre enden og den ventes til mellom 2,1 og 2,4 milliarder. Samtidig ventes økte kostnader sammenlignet med fjoråret.

Nå venter Norwegian at veksten for 2025 vil bremse opp sammenlignet med prognosene for 2024 om en kapasitetsvekst på 13 prosent.

Grunnen er forsinkede leveringer fra Boeing, som er ventet å tilta på grunn av streik hos den amerikanske flygiganten. For sommeren 2025 ventes flåten til Norwegian å stige til rundt 90 fly.

– Fremover vil vi fortsette å strømlinjeforme driften og identifisere ytterligere synergier med Widerøe. Vi vil utvide med nye reisemål, og begrense utfordringer som de nye flåteprognosene vil gi, sier Geir Karlsen.

ESTIMATKUTT: Analytiker Marcus Gavelli i Pareto Securities venter at både aksjen og estimatene skal ned. Foto: Privat

– Svak rapport

Norwegian-ledelsen ser oppløftende på bookingene for fjerde kvartal, men visibiliteten for første kvartal neste år og utover er begrenset.

DNB-analytikerne forventer at estimatene for Norwegians driftsresultat vil kuttes med mellom 5 og 10 prosent for 2024 på bakgrunn av rapporten.

«Vi mener en negativ kursreaksjon er helt på sin plass», skriver DNB.

SpareBank 1 Markets-analytiker Øyvind Mossige har en salgsanbefaling på Norwegian med kursmål på 9 kroner.

«Visibiliteten for første kvartal er lav, men selskapet ser en oppmuntrende bookingtrend for fjerde kvartal. (..) Samlet sett er dette en svak rapport, og vår salgsanbefaling virker fortsatt berettiget», skriver han.