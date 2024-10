Boeing planlegger å starte en omfattende kapitalinnhenting allerede mandag, melder Bloomberg, som henviser til kilder med innsikt i saken.

Flyprodusenten forventer å hente inn over 15 milliarder dollar, tilsvarende rundt 165 milliarder norske kroner, for å styrke likviditeten og unngå en nedgradering av sin kredittrating til såkalt «søppelstatus». Beløpet kan potensielt øke dersom etterspørselen viser seg å være sterk.

Kildene sier videre at transaksjonen vil inkludere aksjer og konvertering av gjeld.

Ute på tynn is

Tidligere denne måneden søkte Boeing om tillatelse fra amerikanske myndigheter til å hente inntil 25 milliarder dollar gjennom aksjer og obligasjoner – en søknad som fikk grønt lys 23. oktober.

Bakgrunnen er Boeings økonomiske utfordringer som har eskalert i løpet av 2024. Med pågående tap, en svekket aksjekurs og en omfattende streik blant 33.000 arbeidere, befinner Boeing seg på tynn is. Hittil i år har selskapets aksje falt med over 40 prosent, og allerede 1. oktober kom signaler om en mulig emisjon på 10 milliarder dollar.

For å håndtere de akutte økonomiske utfordringene, har Boeing også begynt å vurdere salg av deler av sin romfartsvirksomhet, ifølge Reuters.

I tredje kvartal alene rapporterte Boeing et tap på 6,17 milliarder dollar, og totalt for 2024 har selskapets tap nærmet seg 8 milliarder dollar – rundt 88 milliarder norske kroner. Som en respons har Boeing innført en spareplan som inkluderer tiltak som permisjoner for arbeidere, ansettelsesstopp og lønnskutt for ledelsen.