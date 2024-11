Denne uken hentet kriserammede Boeing 23,5 milliarder dollar, omtrent 258 milliarder kroner, i en utvidet kapitalinnhenting for å styrke likviditeten og unngå en nedgradering av sin kredittrating til såkalt «søppelstatus».

Ifølge Bloomberg var aksjesalget et av de største i sitt slag noen sinne av et offentlig selskap, som inkluderte salg av vanlige aksjer verdt rundt 18,5 milliarder dollar, samt fem milliarder dollar i amerikanske depotaksjer.

Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup og JPMorgan hadde rollen som ledende tilretteleggere under emisjonen, og Bloomberg skriver at de fire storbankene kan tjene opp mot 75 millioner dollar hver, altså over 824 millioner kroner, på rollen som tilretteleggere.



Dette utgjør nær 80 prosent av honorarbudsjettet som ble delt mellom de 20 bankene som jobbet med avtalen.

Trøbbel for Boeing

I starten av oktober søkte Boeing om tillatelse fra amerikanske myndigheter til å hente inntil 25 milliarder dollar gjennom aksjer og obligasjoner – en søknad som fikk grønt lys 23. oktober.

Bakgrunnen er Boeings økonomiske utfordringer som har eskalert i løpet av 2024. Med pågående tap, en svekket aksjekurs og en omfattende streik blant 33.000 arbeidere, befinner Boeing seg på tynn is. Hittil i år har selskapets aksje falt med over 40 prosent.

For å håndtere de akutte økonomiske utfordringene, har Boeing også begynt å vurdere salg av deler av sin romfartsvirksomhet, ifølge Reuters.

I tredje kvartal alene rapporterte Boeing et tap på 6,17 milliarder dollar, og totalt for 2024 har selskapets tap nærmet seg 8 milliarder dollar – rundt 88 milliarder norske kroner. Som en respons har Boeing innført en spareplan som inkluderer tiltak som permisjoner for arbeidere, ansettelsesstopp og lønnskutt for ledelsen.