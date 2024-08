Frontline-aksjen fikk hard medfart på børsen i morgentimene fredag, med et kursfall på rundt tre prosent. Det overrasker ikke Pareto-analytiker Eirik Haavaldsen.

– Resultatet var svakere enn ventet. Det var fortsatt mye ballasting og Frontline hentet lite ut av de økte ratene vi så mot slutten av andre kvartal, sier han.

Ratene i tankmarkedet var noe svakere enn ventet i andre kvartal, men Haavaldsen mener at det er enda viktigere at olje-makroen på etterspørselssiden har vært svak.

– Raffinerimarginer er softe, og forventningene inn i vinteren blir lavere. Vi tror aksjen skal ned på dette, men vi mener fortsatt at man kommer til å se vesentlig høyere rater om et par måneder og mener man skal kjøpe her. Sentimentet er fryktelig svakt til tross for at markedet i tredje kvartal egentlig er ganske bra på absolutt nivå.

Nedtur på børsen

Frontline-aksjen har gått som en kule på børsen de seneste par årene, men siden toppnoteringen på 310 kroner den 27.mai er aksjen ned rundt 20 prosent. Flere analytikere påpeker at aksjen ikke er billig lenger med tanke på at den nå prises til en premie i forhold til NAV.

SPENNENDE HØST: - Vi er nå mot slutten av sommermarkedet, som alltid er den svakeste delen av året, så det blir en spennende høst for tank, sier Lars Barstad. Foto: Iván Kverme

– Vi har økt flåten og seilingsdager med over 30 prosent uten å utstede flere aksjer, men heller økt belåningen. Dette gjør at hver aksjonær tar del i en litt større del av inntjeningen og verdiutviklingen i flåten i forhold til våre konkurrenter. Det er rett og slett mer potensial bak hver aksje. Analytikere ser oftest 12 måneder inn i fremtiden i forhold til verdier og inntjening, og da er ikke nødvendigvis Frontline veldig dyr her, sier adm. direktør Lars Barstad i Frontline.

Volatilt marked

Barstad påpeker at rederiet har vært gjennom et volatilt andre kvartal, men han mener at det sesongmessig har vært sterkere enn man kunne forvente, selv om det dabbet noe av inn i tredje kvartal.

– Stortank drives av de lange arbitrasjene, men det som effektivt har stengt Suez-kanalen for olje har ikke ført til lengre reiser. Oljen har heller tradet regionalt i stor grad. VLCC-ene har derfor gjort relativt korte reiser fra USA til Europa og fra Vest-Afrika til kontinentet, noe som reduserer tonnmil og stjeler suezmax- og aframax-volumer. Inn mot vinteren, når Asias raffinerier igjen går for fullt, er det grunn til å tro at dette reverseres, sier Frontline-sjefen.

Produkttankmarkedet har vært knallsterkt de seneste par årene, men også dette markedet har svekket seg noe gjennom sommeren. Den relativt svake inntjeningen i stortank har gjort at de lange reisene for produkt har blitt tatt av suezmax-ere og i noen grad også av VLCC-er, som ifølge Barstad har vasket tankene for å konkurrere om produktlastene.

– Dette har ikke vært materielt for balansen i stortank, men slått mer på produktflåten. Dette er matematikk, så når stortankinntjeningen går opp reverseres dette raskt. Vi er nå mot slutten av sommermarkedet, som alltid er den svakeste delen av året, så det blir en spennende høst for tank, sier han.