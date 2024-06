Elbilprodusenten Fisker søkte sent mandag kveld om konkursbeskyttelse under Chapter 11 i Delaware, går det frem av rettsdokumenter omtalt av Reuters og Bloomberg.

SUV-MODELL: Fisker Oceans elektriske SUV på Barcelona-messen i 2022. Foto: Bloomberg

Kunngjøringen kommer etter et Wall Street Journal-oppslag i mars om at det Nasdaq-noterte selskapet skulle ha hyret inn rådgivere for å bistå i en potensiell konkursbegjæring. To uker tidligere hadde Fisker advart om at kassen var i ferd med å gå tom, og sådd «betydelig tvil» om sin evne til å overleve.

Samtidig med advarselen røpet selskapet samtaler med en ikke navngitt bilprodusent om en investering eller et samarbeid om én eller flere elbilplattformer. Samtalene brøt sammen i slutten av mars. Fisker selv identifiserte aldri samtalepartneren, men ifølge Reuters dreide det seg om japanske Nissan.

Ifølge rettsdokumentene estimerer Fisker eiendelene til mellom 500 millioner og én milliard dollar, mens gjelden oppgis til 100–500 millioner dollar fordelt på 200–999 kreditorer.

Granskninger i USA

Fisker svidde av kontanter i høyt tempo for å få levert sin elektriske SUV-modell Ocean til amerikanske og europeiske kunder, og ble etterhvert tvunget til å kutte 15 prosent av arbeidsstyrken. Mer enn 10.000 biler ble produsert i 2023 – under 25 prosent av det selskapet opprinnelig hadde guidet – men kun 4.700 ble levert.

Ifølge nyhetsbyrået åpnet amerikanske trafikksikkerhetsmyndigheter (National Highway Traffic Safety Administration – NHTSA) i mai granskning av noen Ocean-biler fra 2023-produksjonen, på et tidspunkt da modellen allerede var under granskning for tre tidligere hendelser.

I tillegg bidro dårlig kapitaltilgang og høye renter, høye kostnader til markedsføring og distribusjon samt svakere etterspørsel etter elbiler til å tære på Fiskers kontantreserver.

Ville tømme lageret

I april kuttet Fisker prisene på alle lagerbiler med opptil 200.000 kroner, men eventuelle kjøpere måtte da «påregne et permanent tap av muligheten til å gjøre gjeldende krav på materialfeil og garantikrav».

– Hvis Fisker overlever, har du kanskje fått en billig bil som også skal oppdateres i fremtiden og har et servicenett. Men går Fisker konkurs, er bilen i realiteten verdiløs, sa den danske bilanalytikeren René Tønder til norske Bilnytt den gang.

Forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet advarte overfor Tek.no mot kjøp av en førstegenerasjons elbil som trengte oppdatering av programvare.

– Går produsenten konkurs, hjelper det ikke å ha gode forbrukerrettigheter. Det vil ikke være noen å rette krav mot, sa han.