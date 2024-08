Den voldsomt svake amerikanske arbeidsmarkedsrapporten i starten av denne måneden har økt frykten for at USA er på vei mot en hard landing . Hedgefondforvalter Dan Niles i Niles Investment Management er blant flere som mener at resesjonsfrykten er overdrevet, men anbefaler overfor CNBC investorer likevel å fokusere på selskaper som kan navigere gjennom et utfordrende makroøkonomisk klima.

Forvalteren hevder investorenes forventninger er i endring, og bemerker at bare det å nevne AI ikke lenger er nok for selskaper som vil løfte aksjekursen.

Les også Apple vil ta seg betalt for AI-tjenester Analytikere mener at Apples avanserte AI-funksjoner kan komme i form av et abonnement på 10-20 dollar måneden, skriver CNBC.

– Må generere inntekter

– Dette kvartalet fikk en brå slutt. Selskapene må faktisk vise at de kan generere inntekter fra alle sine investeringer, i stedet for bare å snakke om hvor fantastisk det vil bli om 5-10 år, uttalte Niles på CNBC-programmet «Squawk Box Asia» fredag.

– Jeg tror du må prøve å se etter selskaper som kan klare seg hvis vi får en resesjon, fortsatte han og trakk frem Apple og Meta som aksjene som stikker seg ut.

Blant «Magnificent Seven» var det bare disse to som leverte bedre inntjening enn ventet i forrige kvartal, samtidig med topp- og bunnlinjevekst over de fire siste kvartalene.

Ser tosifret Apple-vekst

Niles ser ifølge kanalen sterk topplinjevekst for Apple det neste året, i takt med at forbrukere oppgraderer til AI-aktiverte iPhone-telefoner.

ANBEFALER: Forvalter Dan Niles liker Apple og Meta. Foto: LinkedIn

– Topplinjeveksten deres har vært minimal de siste tre årene fordi folk allerede har en smarttelefon. De kjøpte en under corona. Jeg tror på en topplinjevekst over 10 prosent neste år, fortsatte forvalteren, som styrer et fond med 20-40 amerikanske «large caps.»

Niles ser den oppadgående trenden også vare gjennom en eventuell resesjon, dog i et noe svakere tempo. Dette forklarer han med en oppdemmet etterspørsel etter flere år hvor forbrukerne har beholdt de samme telefonene.

Les også Topptrader: AI-aksjer forblir solide Så langt har det blitt rapportert om kraftig vekst i omsetningen hos AI-selskaper. Goldman anbefaler flere navn.

– Bruker AI utrolig godt

Samtidig roser Niles overfor CNBC Metas effektive bruk av AI i sin kjernevirksomhet.

– Meta bruker AI utrolig godt. Selskapet bruker AI som hjelp til å anbefale hva du ønsker å se, for så å vise deg annonser de tror du virkelig vil se. Og det er grunnen til at du ser Meta overgå forventningene til både inntekter og resultat, bruke mer på AI-investeringer og likevel oppleve at estimatene går opp, forklarte han.

Denne strategien, kombinert med potensielle reklameinntekter fra det kommende presidentvalget i USA, posisjonerer ifølge kanalen Meta gunstig slik Niles ser det.