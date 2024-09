Oppslutningen var overveldende da den amerikanske Kongressen i vår vedtok loven som gir TikTok-eieren, kinesiske ByteDance, frist til 19. januar neste år med å avhende sin USA-virksomhet. Overholdes ikke denne fristen, vil TikTok-appen bli forbudt i USA og dermed sperret for 170 millioner amerikanske brukere.

President Joe Biden signerte loven i april, og i mai saksøkte TikTok/ByteDance justisdepartementet for å få en forføyning som forhindrer loven i å tre i kraft.

– Absurd antydning

Mandag denne uken møtte partenes advokater for et panel på tre dommere ved en ankedomstol i District of Columbia, melder Reuters . Justisdepartementets advokat Daniel Tenny fremmet amerikanske myndigheters standpunkt om at TikTok utgjør en nasjonal sikkerhetstrussel ved at Beijing kan manipulere store mengder opplysninger om sine amerikanske brukere.

– Med to milliarder linjer koding – som er 40 ganger større enn hele Windows-operativsystemet og endres 1.000 ganger daglig – er det absurd å antyde at vi på en eller annen måte vil oppdage at de har endret det. Det skjer så mye i Kina utenfor USAs kontroll at dette utgjør en alvorlig nasjonal sikkerhetsrisiko, sa han.

– Vil ha enorm effekt

TikTok/ByteDance-advokat Andrew Pincus hevdet Washington ikke har bevist at TikTok faktisk utgjør en nasjonal sikkerhetsrisiko, og argumenterte ifølge nyhetsbyrået for at loven krenker første grunnlovstillegg som beskytter ytringsfriheten.

– Loven denne retten behandler er uten sidestykke, og effekten vil være enorm. For første gang i historien har Kongressen eksplisitt rettet seg mot en spesifikk amerikansk aktør ved å forby denne aktørens ytringer og ytringene fra 170 millioner amerikanere, sa han.

Tre år med kildekode?

I søksmålet hevder TikTok/ByteDance ifølge Reuters at loven, om den blir stående, vil vise at Kongressen kan omgå det første grunnlovstillegget «ved å påberope seg nasjonal sikkerhet og pålegge enhver avis eller nettside å selge for å unngå nedstengelse.»

En av dommerne i ankedomstolen viste til et estimat som antyder at en gjennomgang av kildekoden kan ta tre år, eksklusive oppdateringer.

– Så hvordan kan dere da ha åpenhet, eller verifisert åpenhet? spurte vedkommende.

Kan utsette frist

Loven det strides om forbyr Apples og Googles appbutikker å tilby TikTok, og forhindrer nettleverandører i å støtte TikTok – med mindre ByteDance selger innen fristen. Nyhetsbyrået påpeker at president Biden, i henhold til loven, kan utsette fristen i tre måneder hvis ByteDance «gjør betydelig fremskritt» mot et salg.

TikTok og justisdepartementet har bedt om en kjennelse før 6. desember, slik at det vil bli mulig for USAs høyesterett å vurdere en anke innen et forbud eventuelt trer i kraft 19. januar.

Det hvite hus vil avvikle det kinesiske eierskapet, men ikke forby TikTok. Det vil heller ikke Donald Trump, selv om han i 2020 mislyktes i sitt forsøk på å forby appen.