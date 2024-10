SANDVIKA: Styret i Teco 2030 AS begjærte oppbud bare timer før Ringerike, Asker og Bærum tingrett tirsdag formiddag skulle behandle en konkursbegjæring fra Skatteetaten på grunn av utestående skatter og avgifter.

Selv om konkursmøtet var berammet klokken 10.15 tirsdag, møtte ingen representanter opp i retten.

En ansatt i domstolen opplyste til Finansavisen at selskapet sendte tingretten en oppbudsbegjæring sent mandag.

Så i stedet for å møte representanter fra skattemyndighetene i sal 5 i tingretten, slapp Teco 2030s ledelse å møte og forklare seg for dommer Nils Ole Bay om begredelige økonomiske tilstand.

– Konkursen vil i utgangspunktet ikke påvirke ASA i det hele tatt. Det som er trist, er at vi mister en del dyktige ansatte, men selve ASA vil ikke bli påvirket. Dette er egentlig ikke kurssensitiv informasjon, sier Teco 2030-sjef Tore Enger, som opplyser at Teco 2030 AS er et rent managementselskap.

14 ansatte blir berørt av konkursen.

Les også Skatteetaten vil slå Teco-selskap konkurs Teco 2030 AS, som er heleid av det børsnoterte selskapet med samme navn, går mot konkursbehandling i Ringerike, Asker og Bærum tingrett.

Kursras

Tirsdag formiddag, samtidig som nyheten om at et datterselskap er konkurs, faller verdien til Teco 2030-aksjen voldsomt på Oslo Børs.

Aksjen var ned over 23 prosent ved 11-tiden tirsdag, etter at 60.000 aksjer skiftet eiere.

Kursen falt ytterligere noe ved lunsjtider, men tok seg litt opp igjen nær 13-tiden. Markedsverdien av selskapet var da i overkant av 84 millioner kroner.