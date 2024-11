Apple betaler 10,2 milliarder dollar til Irland - aksjen ned i etterhandelen

Resultatsesongen fortsetter med full fart i USA. Etter at Alphabet leverte sterkt, Microsoft skuffet med guidingen og Meta fortsatte kanonveksten, er Apple selskapet i fokus torsdag kveld. Selskapet opererer med avvikende regnskapsår, og legger frem fasiten for sitt fjerde kvartal.

Resultatet ble en omsetning på 94,93 milliarder dollar, opp fra 89,5 milliarder dollar samme periode i fjor. Justert inntjening per aksje kom på 1,64 dollar, opp fra 1,46 dollar per aksje for et år siden.

Med det slo Apple forventningene marginalt. Wall Street ventet en omsetning på 94,58 milliarder dollar, og et resultat per aksje på 1,60 dollar.

iPhone-salg sto for halvparten av omsetningen, med 46,22 milliarder dollar i salg. Mac og iPad sto for henholdsvis 7,74 milliarder og 6,95 milliarder dollar i omsetning, mens service-tjenester bidro med 24,97 milliarder. Marginene endte på 46,2 prosent for kvartalet.

Rapporten tas imot med en nedgang på 1 prosent i etterhandelen. I ordinær handel endte aksjen ned 1,82 prosent til 225,91 dollar. Aksjen er opp 17,9 prosent for året, og har styrket seg 33 prosent på 12 måneder

10 mrd. dollar i skatt

Apple så seg nødt til å betale en engangsavgift på 10,2 milliarder dollar til Irland etter uenigheter i hvordan selskapet skattet gjennom sitt hovedkvarter i Irland.

Saken stammer fra 2016, da Apple fikk ordre fra EU-kommisjonen om å betale 13 milliarder ekstra skatt. Kommisjonen mente at selskapet i Irland hadde fått altfor gunstige vilkår, og at det derfor hadde betalt altfor lite i skatt.