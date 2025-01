Google støtter AI-utvikleren Anthropic med ytterligere 1 milliard dollar, melder Bloomberg og viser til kilder med kjennskap til saken.

Det tilsvarer mer enn 11 milliarder kroner.

Den nye investeringen kommer på toppen av mer enn 2 milliarder dollar som den Alphabet-eide tech-giganten allerede har tilført Anthropic.

OpenAI-rival

San Francisco-baserte Anthropic anses som en av de mest lovende rivalene til OpenAI, og har også Amazon.com som en av sine største støttespillere. Fra før har selskapet en avtale med Google om bruk av nettverktøyer og -tjenester, ifølge nyhetsbyrået.

Anthropic er best kjent for Claude, en familie av store språkmodeller som konkurrerer med OpenAIs GPT. Tidligere har det vært spekulert om at Amazon.com kan kjøpe opp hele Anthropic, etter investeringer på mange milliarder dollar allerede.

Mulig verdi på 675 milliarder

Nylig meldte Bloomberg at Anthropic var i fremskredne samtaler om å hente 2 milliarder dollar i en finansieringsrunde der selskapet kunne bli verdsatt til 60 milliarder dollar.

Det tilsvarer rundt 675 milliarder kroner.