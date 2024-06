«Derfor vil bruktboligmarkedet ikke hindre sentralbanken i å utsette rentekuttene til første kvartal neste år», skriver hun i en oppdatering.

September-kutt på vippen

Både Handelsbanken og DNB Markets ser for seg at månedsveksten i boligprisene vil avta utover høsten, med basis i at antallet usolgte boliger har steget til det som er et unormalt høyt nivå for mai.

Lenger frem, det vil si fra neste år, har Handelsbanken tidligere lagt til grunn at boligprisveksten vil «tilta klart» i styrke.

«Prisveksten vil kunne få betydelig medvind av rentekuttene fra Norges Bank, samtidig som lønnsveksten forblir høy og tilbudssiden er mer begrenset. Her er vi også obs på at renteforventningene her hjemme har fortsatt å ta seg reelt ned, og dette er nok særlig farget av fallet i de amerikanske renteforventningene om dagen», skrev Midtgaard i morgenrapporten tidligere onsdag.

«FRA-rentene var videre ned i går, og dette innebærer at markedet nå er på vippen om et september-kutt, samtidig som det i alt er priset halvannet rentekutt i løpet av andre halvår», fortsatte hun.

– Mer paddeflatt enn kruttsterkt

I SpareBank 1 SR-Bank deler sjeføkonom Kyrre M. Knudsen ikke Eiendom Norges karakteristikk, som er at «det fortsatt er krutt i boligmarkedet.»

– Jeg synes det er misvisende å kalle dette krutt. Det er verdt å merke seg at boligprisene har steget 1,1 prosent de seneste 12 månedene, mens inflasjonen har vært 4 prosent. Jeg synes derfor at prisene er mer paddeflate enn kruttsterke. Dette viser egentlig at kjøperne er ganske forsiktige, sier han i en kommentar.

Knudsen karakteriserer det som positivt at volumet holder seg høyt. I mai var det til og med rekordhøyt.

– Men igjen er det store regionale forskjeller. Det er bare Stavanger som har realprisoppgang. Alle andre steder er det realprisnedgang, påpeker sjeføkonomen.