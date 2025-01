Donald Trump tiltrer som USAs president på mandag. Gjennom flere anledninger har Trump gitt uttrykk for at han avskyr vindmøller og vil helst at ikke en eneste vindmølle skal bygges i presidentperioden hans.

– Vindmøllene er grunnen til at hvaler dør langs kysten av New England, sa Trump under en pressekonferanse. Han uttalte også:

– Som å kaste søppel på et felt.

Og på Truth Social skrev han:

– Storbritannia gjør en stor feil. Åpne Nordsjøen. Bli kvitt vindmøllene!

Kraftig fall

Siden Trump vant i november, samt den negative retorikken i ettertid, har danske Ørsted, som Equinor eier 10 prosent av, falt 26,1 prosent på København-børsen.

På fredag kutter RBC Capital Markets-analytiker Alexander Wheeler kursmålet på Ørsted fra 450 til 400 danske kroner, på grunn av «usikkerhet rundt amerikansk havvind».

Les også Har tapt 3,8 milliarder på Ørsted Equinor har kjøpt 10 prosent av den danske havvindgiganten Ørsted til en snittpris på 398,50 danske kroner. Nå er aksjekursen 332,90 kroner.

«Vi avventer for ytterligere avklaring om fremtiden til amerikansk havvind, da presseoppslag fra tidligere i uken indikerer at en presidentordre utarbeides og kan bli ferdigstilt i løpet av de første månedene av Trump-adminstrasjonen. Generelt vil det være viktig å forstå utformingen av Inflation Reduction Act», skriver RBC-analytikeren.

RBC er ikke det eneste meglerhuset som har tonet ned forventningene sine.

DNB mest bearish

På valgdagen, 5. november, var gjennomsnittskursmålet på Ørsted 466,00 kroner, og kursen stod i 419,70 kroner.

Fredag er snittkursmålet 425,71 kroner, med 13 kjøp, 21 hold og én salg. I 13.30-tiden handles aksjen til 314,40.

Den mest pessimistiske analytikeren som dekker Ørsted, er DNB-analytiker Helene Kvilhaug Brøndbo. I oktober nedgraderte analytikeren aksjen fra hold til selg og hevdet det var nødvendig for selskapet å selge unna eiendeler for å beholde kredittratingen uten å hente frisk kapital.

I desember hevet Brøndbo anbefalingen tilbake til hold, men tirsdag kuttet hun kursmålet fra 390 til 320 kroner – holdanbefaling ble gjentatt.

Det er kun BNP Paribas Exane som har salgsanbefaling, men opererer med kursmål 365 – høyere enn DNB.