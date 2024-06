Ellers i shipping merker vi oss at gassrederiene Avance Gas og BW LPG trakk ned 3-4 prosent.

Laks og Orkla i pluss

På den positive siden merker vi oss lakseaksjene. Grieg Seafood steg over 6 prosent, Lerøy Seafood over 3 prosent og SalMar nesten 2 prosent.

DNB Markets har ifølge en oppdatering høynet estimatene i Orkla før tallene for andre kvartal. Kursmålet er høynet fra 81 til 87 kroner, men hold-anbefalingen gjentas. Aksjen steg nesten 3 prosent.

Endúr steg 2,5 prosent til 54,10 kroner etter at primærinnsider og spesialrådgiver Lars Gunnar Andersen gjennom LGA Holding har kjøpt over 1,4 millioner aksjer til kurs 50,90 kroner.

Goldman Sachs har gjenopptatt dekning på Norsk Hydro med kjøpsanbefaling og et kursmål på 93 kroner, men aksjen endte ned 0,8 prosent. Meglerhuset mener ifølge TDN Direkt at Hydro er unikt posisjonert for å dra nytte av et strammere fysisk marked.

Citigroup har økt kursmålet på Aker Solutions fra 40 til 45 kroner, men aksjen falt 3,5 prosent.

Krakk for Nel-datter

Nel-datter Cavendish Hydrogen fortsatte nedturen, og endte øverst på taperlisten med en nedgang på 21,7 prosent til 18,80 kroner.

Siden gårsdagens børsdebut er aksjen ned rundt 34 prosent. Selskapet har 600 millioner kroner i banken og konsernsjefen uttalte til Finansavisen i går at de trolig må hente kapital et par ganger før selskapet går med overskudd.

– Det er vanskelig å si eksakt hvor mye vi trenger. Det avhenger av hvor raskt hydrogenmarkedet utvikler seg, sa han.

Mangedoblingskandidat

Ellers på taperlisten merker vi oss Otovo, som reverserte gårsdagens oppgang på over 8 prosent og falt over 9 prosent. Selskapet børsmeldte onsdag opprettelsen av tre nye topplederroller som konsoliderer salg, drift og feltoperasjoner på tvers av konsernet.

Aqua Bio Technology ble gårsdagens børsvinner etter oppkjøpet av frakt- og logistikkselskapet Jetcarrier med over 20 prosent oppgang. Torsdag korrigerte aksjen ned over 8 prosent.

Napatech steg over 7 prosent, og aksjen er opp over 20 prosent siden Jan Petter Sissener i et Finansavisen-intervju lanserte aksjen som en mangedoblingskandidat.

Xplora Technologies avholdt kapitalmarkedsdag torsdag, og smartklokkeselskapet opplyste der at det har ambisjoner om én million abonnenter innen 4-5 år. Aksjen steg nesten 6 prosent.

Vi tar også med Capsol Technologies, som spratt opp nesten 13 prosent på lovende testresultater.