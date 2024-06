Dette vil påvirke Oslo Børs torsdag

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner flatt, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,3] prosent.

I sin morgenrapport trekker Berntsen frem at det er duket for flere rentemøter i Europa, inkludert Norges Bank og Bank of England.

«Styringsrenten i Norge og England forventes ikke å bli endret i dagens møter. Imidlertid, siden landenes viktigste handelspartnere nylig har senket renten, blir kommunikasjonen fra møtene desto viktigere», skriver han.

Asia

Torsdag morgen ligger Asia-børsene an til en svak nedgang etter et den kinesiske sentralbanken holdt sine ettårige og femårige primærrenter uendret.

CSI 300-børsen på det kinesiske fastlandet falt marginalt etter avgjørelsen og faller om lag 0,6 prosent, mens Hongkong-børsen Hang Seng ligger ned 0,5 prosent. Shanghai Composite ligger ned 0,3 prosent.

I Japan faller Nikkei 225-indeksen 0,3 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,6 prosent.

Kospi i Sør-Korea er opp 0,3 prosent, Nifty 50 i India er uendret mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,2 prosent. Straits Times i Singapore er ned 0,3 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

August-kontraktene for nordsjøoljen Brent ligger torsdag morgen opp 0,1 prosent til 85,14 dollar fatet, mens det amerikanske lettoljen omsettes for 80,57 dollar, opp 0,1 prosent.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje med levering i august omsatt for 85,07 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Oslo Børs

Oslo Børs endte dagen opp 0,1 prosent til 1.404,23 poeng.

Analytiker Lukas Daul i Arctic Securities har jekket opp kursmålet på Subsea 7 fra 160 til 242 kroner, og gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen. Analytikerne som dekker Subsea 7 har med det 20 kjøpsanbefalinger, tre holdanbefalinger og én salgsanbefaling. Aksjen falt 0,1 prosent til 191,50 kroner.

SEB tar opp dekning av AutoStore, og gir aksjen en salgsanbefaling. Meglerhuset tror driftsresultat i 2025 og 2026 vil være langt under konsensus, og setter kursmålet til 11,50 kroner – 22 prosent under tirsdagens sluttkurs. Aksjen falt 4,9 prosent til 14,10 kroner.

HitecVision har solgt rett over 108 millioner aksjer i Vår Energi til en kurs på 34,43 kroner stykket, tilsvarende 3,7 milliarder kroner. Hvem som har kjøpt aksjer i forbindelse med nedsalget er ukjent, men sist HitecVision solgte var John Fredriksen en av investorene som plukket opp aksjer. Vår Energi gikk opp 5,0 prosent til 36,32 kroner.

Les hele børsoppdateringen her.

Wall Street

De amerikanske børsene holdt stengt onsdag som følge av helligdagen «Juneteenth», som feirer slutten på slaveriet i USA.

Dette skjer i dag

Finanskalender

Torsdag 20. juni