Sprik i lakseaksjer etter ferske slaktetall

EAM Solar steg 110 prosent onsdag før Oslo Børs innførte børspause fra start torsdag. Den kursoppgangen blir i stor grad reversert fredag, og aksjen er ned 75,7 prosent etter dommen fra ankedomstolen i Milano som viser at selskapet ikke får erstatning for bedragerisaken mot Igor Akhmerov og Marco Giorgi.

Domstolen har i tillegg avslått det sivile erstatningskravet, og EAM Solar vurderer nå å anke til høyesterett.

Siden mai har det haglet med innsidemeldinger fra EAM Solar om aksjesalg gjennomført av Energeia, hvor styreleder Viktor Jakobsen i EAM-Solar er sjef. Flere har tolket dette som et faresignal på styreleder Jakobsens manglende tro på rettsprosessen og aksjekursen til EAM.

– Jeg har ikke solgt noen aksjer og har ingen involvering i disse aksjesalgene, sier Jakobsen til Finansavisen fredag.

Nedgraderer gigant

Tungvekteren Yara er ned 1,6 prosent til 296,60 kroner fredag etter at Kepler Cheuvreux har nedgradert aksjen fra kjøp til hold og tatt ned kursmålet fra 400 til 324 kroner. I tillegg har Morgan Stanley senket kursmålet fra 350 til 345 kroner.

Lerøy Seafood og SalMar er opp henholdsvis 2,4 og 1,5 prosent etter sine oppdateringer om slaktevolum for andre kvartal. Grieg Seafood sin oppdatering viste slaktevolum under konsensus, hvilket sender aksjen ned 1,7 prosent. Pareto-analytiker Sander Lie og hans kollegaers feller dom over oppdateringene i et ferskt intervju med Finansavisen.

Kid faller én prosent til 140,20 kroner etter at selskapet i en børsmelding la frem foreløpige estimater på omsetningen i andre kvartal.

Oljeprisen

Brent-oljen for september-levering står i 87,50 dollar pr. fat, opp 0,1 prosent siden midnatt. Til sammenligning ble brent-oljen handlet for 87,16 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte torsdag.

WTI-oljen handles til 83,98 dollar pr. fat, opp 0,1 prosent siden midnatt.

Brent-oljen er likevel på vei mot fjerde uke på rad med oppgang, og er nær sitt høyeste på to måneder.

Equinor faller 0,4 prosent, mens Aker BP faller 0,3 prosent og Vår Energi er ned 0,8 prosent. Jefferies har kuttet kursmålet i Aker BP fra 345 til 340 kroner.