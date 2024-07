Oljeaksje til værs etter storsalg

Norwegian steg 0,9 prosent til 10,90 kroner etter gårsdagens fall på 16,4 prosent. Den tunge børsdagen skyldtes flyselskapets kraftig nedjusterte guiding for året. Barclays responderte med å nedgradere kursmålet fra 18 til 15 kroner. Nordea-analytiker Hans-Erik Jacobsen gjentar sin kjøpsanbefaling, men nedjusterte kursmålet fra 19 til 16 kroner.

Grønn ukeslutt for meglerhus

ABG Sundal Collier sparket i gang resultatsesongen med fremleggelsen av sine kvartalstall i morgentimene. Meglerhusets solide rapport avslørte over en halv milliard i omsetning og en dobling av resultatet. Aksjen endte opp 6,3 prosent.

Lerøy Seafood og SalMar steg henholdsvis 1,8 og 1,0 prosent etter sine oppdateringer om slaktevolum for andre kvartal. Grieg Seafood sin oppdatering viste slaktevolum under konsensus, hvilket sendte aksjen ned 1,8 prosent. Pareto-analytiker Sander Lie og hans kollegaers feller dom over oppdateringene i et ferskt intervju med Finansavisen.

Nedgradering for tungvekter

Yara falt 2,2 prosent til 294,90 kroner fredag etter at Kepler Cheuvreux har nedgradert aksjen fra kjøp til hold og tatt ned kursmålet fra 400 til 324 kroner. I tillegg har Morgan Stanley senket kursmålet fra 350 til 345 kroner.

Kid endte ned 1,1 prosent til 140,00 kroner etter at selskapet i en børsmelding la frem foreløpige estimater på omsetningen i andre kvartal.

Oljeprisen

Brent-oljen for september-levering stod ved børsslutt i 87,24 dollar pr. fat, ned 0,2 prosent siden midnatt. Til sammenligning ble brent-oljen handlet for 87,16 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte torsdag.

WTI-oljen stod ved børsslutt i 83,77 dollar pr. fat, ned 0,2 prosent siden midnatt.

Brent-oljen er likevel på vei mot fjerde uke på rad med oppgang, og er nær sitt høyeste på to måneder.

Equinor falt én prosent, mens Aker BP falt 1,6 prosent og Vår Energi endte ned 1,4 prosent. Jefferies har kuttet kursmålet i Aker BP fra 345 til 340 kroner.