Oslo Børs åpner opp torsdag. Etter et par timers handel står hovedindeksen i 1412,19, opp 0,4 prosent.

Brent-oljeprisen med levering i august stiger 0,6 prosent til 85,6 dollar fatet. Den amerikanske WTI-oljen med levering i juli stiger 0,5 prosent til 82,5 dollar pr. fat. Til sammenligning sto nordsjøoljen i 84,5 dollar ved stengetid på Oslo Børs onsdag.

DNB la torsdag frem tallene for andre kvartal 2024. Tallene viste at netto renteinntekter var 15,8 milliarder kroner, samtidig som at tapene var lavere enn ventet. Aksjen stiger 5,8 prosent til 216,80 kroner.

Equinor er ned 0,6 prosent til 286,60 kroner, mens Aker BP er uendret på 260,60 kroner.

Vår Energi faller 1,3 prosent til 36,36 kroner, etter å ha lagt frem en handelsoppdatering for første halvår i 2024. Tallene viste at gjennomsnittlig produksjon endte på 293.000 fat.

Bevegelser

Bonheur knuste forventningene i andre kvartal. Resultatet etter skatt ble bedret fra 554 millioner til 694 millioner kroner. Aksjen bykser 5,6 prosent til 258 kroner.

Oljeservice-selskapet Akastor økte egenkapitalen kraftig i andre kvartal. Resultatet før skatt endte på 902 millioner kroner, en betydelig oppgang fra minus 92 millioner i samme kvartal i fjor. Aksjen stiger 4,4 prosent til 16,92 kroner.

Europris knuste konsensus i andre kvartal og leverte en EBITDA på 567 millioner kroner. På forhånd ventet analytikerne en EBITDA på 531 millioner kroner. Aksjen er ned 0,6 prosent til 73,90 kroner.

Elektronikkprodusenten Kitron hadde i andre kvartal en omsetning på 167,6 millioner euro. Dette var noe under analytikernes forventninger. Aksjen stiger hele 9,7 prosent til 36,74 kroner.

Kongsberg Gruppen leverte onsdag knalltall for andre kvartal og aksjen steg over 10 prosent samme dag. I dag fortsetter oppgangen, og aksjen er opp 1,4 prosent til 1.007 kroner.

Rederiet Stolt-Nielsen la torsdag frem regnskapstallene sine for andre kvartal 2024. Resultatet etter skatt endte på 100,2 millioner dollar, mot 8,3 samme periode i fjor. På forhånd var det ventet 105,0 millioner. Aksjen er ned 5,4 prosent til 449 kroner.

Eiendomsselskapet Public Property stiger 1 prosent til 16,60 kroner etter å ha lagt frem tallene for andre kvartal. Oslo Børs' ferskeste eiendomsselskap tapte rundt 200 millioner kroner til tross for sterk utvikling.