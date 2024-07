Dette vil påvirke Oslo Børs i dag

Nordnet-analytiker Roger Berntsen venter flat åpning på Oslo Børs, eller innenfor intervallet -0,3 til 0,3 prosent.

Asia

Det er blandet på Asia-børsene etter gårsdagens inflasjonsrapport fra USA som viste fallende priser på månedsbasis for første gang siden pandemien.

Tidlig fredag styrker yen seg mot dollar. Fredag morgen handles USD/JPY på 159,18 etter å ha vært i 161,52 sent torsdag. Analytikere og tradere mistenker nå en intervensjon fra finansdepartementet, ifølge CNBC.

I Japan faller Nikkei 2,2 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,1 prosent.

I Kina går Shanghai Composite tilbake 0,2 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 2,0 prosent, og Kospi i Sør-Korea svekkes 1,2 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med levering i august stiger 0,21 prosent fredag morgen, og handles nå til 85,6 dollar pr. fat. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 84,92 dollar ved stengetid på Oslo Børs torsdag. Den amerikanske WTI-oljen med levering i juli er opp 0,34 prosent til 82,9 dollar fatet.

Oljeprisen får støtte av inflasjonsrapporten fra USA som styrker caset for et rentekutt fra Federal Reserve i september.

Wall Street

I New York torsdag falt den brede samleindeksen S&P 500 0,9 prosent til 5.590, mens teknologiindeksen Nasdaq endte ned hele 1,9 prosent til 18.318. Industritunge Dow Jones, derimot, la på seg knappe 0,1 prosent.

Gårsdagens taper ble Tesla som falt hele 8,4 prosent etter Bloomberg rapporterte om at elbilprodusenten utsetter lanseringen av selskapets Robotaxi, med to måneder. Dårlig gikk det også for de to største mikrochipprodusentene Nvidia og Advanced Micro Devices, som henholdsvis falt 5,4 og 1,6 prosent.

De såkalte FAANG-aksjene fikk på lik linje med Wall Streets øvrige tungvektere en blytung torsdag, der henholdsvis Facebook (Meta) endte ned 4 prosent, Apple ned 1,9 prosent, Amazon ned 2,3 prosent, Netflix ned 3,8 prosent og Google (Alphabet) ned 2,8 prosent.

Oslo Børs

Torsdag steg hovedindeksen på Oslo Børs 0,7 prosent før den sluttet på 1.415,32 poeng.

På en dag med flere kvartalsrapporter stjal DNB overskriftene med sine knalltall. Tallene viste netto renteinntekter på 15,8 milliarder kroner, samtidig som tapene var lavere enn ventet. Aksjen klatret 5,9 prosent til 217,00 kroner.

Elektronikkprodusenten Kitron leverte i andre kvartal en omsetning på 167,6 millioner euro . Aksjen som er en av kjendisinvestor Aasulv Tveitereids favoritter la seg høyt på vinnerlisten og steg hele 15,6 prosent til 38,72 kroner.

Equinor endte ned 0,2 prosent til 287,85 kroner, mens Aker BP falt 0,3 prosent til 259,70 kroner i forkant av dagens kvartalsrapport.



Dette skjer i dag

Resultat pr. 2. kv.:

Aker BP: Kl. 06.00, kl. 08.30 webcast

Aker BioMarine: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Aker Solutions: Kl. 07.00, audiocast kl. 09.30

Atea: Kl. 07.00, Thon Hotel Vika Atrium kl. 08.00, webcast

Carasent: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 08.00

Elkem: Kl. 07.00, Haakon VIIs gt. 2 kl. 09.00, webcast

Elliptic Laboratories: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Entra: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Norske Skog: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Norwegian Air Shuttle: Kl. 07.00, House of Oslo kl. 08.30, webcast

StrongPoint: Kl. 07.00 webcast , audiocast kl. 11.00