Sist oppdatert 11:00

Torsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Etter to timer handel står hovedindeksen i 1.439,02 poeng, opp 0,5 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 85,21 dollar, opp 0,1 prosent. Equinor stiger 0,8 prosent til 294,80 kroner, mens Aker BP klatrer 1,1 prosent til 262,50 kroner.

Seismikkselskapet TGS fikk i andre kvartal et resultat før skatt på 48,7 millioner dollar, en betydelig økning fra 20,7 millioner dollar i samme kvartal i fjor. POC-inntektene (percentage of completion) endte på 215 millioner dollar, ned fra 241 millioner dollar året før. Aksjen stiger 6,6 prosent til 139,70 kroner.

Telenor tjente 4,4 mrd. kroner på driften i andre kvartal. Driftsresultatet falt til 4,36 mrd. kroner fra 4,37 mrd. kroner i andre kvartal året før. Driftsresultatet var noe svakere enn ventet. Konsensus var på forhånd 4,59 mrd. kroner. Børskjempen øker guidingen om organisk vekst i nordiske tjenesteinntekter til lav-til-middels ensifret organisk vekst. De har tidligere guidet lav ensifret vekst. Aksjen faller 0,6 prosent til 122,80 kroner.

Schibsted leverte et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 546 millioner kroner, opp fra 538 millioner kroner i samme periode i fjor. Det tilsvarer en oppgang på 1,4 prosent. Analytikerkorpset ventet en EBITDA på 555 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av Infront. Aksjen faller 0,1 prosent til 318,80 kroner.

Hexagon Purus kan melde om rekordinntekter for årets andre kvartal. Inntektene landet på 528 millioner kroner, en økning på 60 prosent fra 330 millioner i andre kvartal 2023. Dette er 10 prosent høyere enn konsensusestimatene som forventet inntekter på 476 millioner kroner. Aksjen var ved åpning opp over syv prosent, men har nå snudd og er ned 4,8 prosent til 9,50 kroner.

Netthandelsgiganten Komplett leverte svakere enn ventet. Selskapets inntekter var på 3.418 millioner kroner i andre kvartal, mot ventet 3.468 millioner kroner. Driftsresultatet (EBIT) havnet på minus 39 millioner, men konsensus lå inne med minus én million kroner. Aksjen falt 5,4 prosent i åpningen, men har nå snudd og er opp 0,2 prosent til 8,48 kroner.

NEL skuffet i gårsdagens kvartalsrapport og leverte et større tap enn ventet. Nå gjør en rekke analytikere endringer i kursmålet. Goldman Sachs øker kursmålet til 6,70 kroner pr. aksje, fra tidligere 6,40 kroner, og opprettholder kjøpsanbefalingen. Pareto Securities nedjusterer kursmålet på Nel til 3,5 kroner, fra 4,0 kroner, og gjentar salgsanbefalingen. Aksjen faller 2,9 prosent til 6,12 kroner.

Carnegie-analytiker Johan Sunden oppjusterer kursmålet på Norconsult fra 33,0 kroner til 38,5 kroner og opprettholder en kjøpsanbefaling. Aksjen faller likevel 2,9 prosent til 33,35 kroner.