Dette vil påvirke Oslo Børs i dag

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner ned 0,2 prosent fredag, eller innenfor intervallet [-0,5, 0,1] prosent.

Rødt i Asia

Børsene i Asia- og Stillehavsregionen trekker nedover fredag, og følger Wall Streets eksempel der investorer torsdag fortsatte rotasjonen ut av teknologiaksjer etter de siste ukenes rally.

I Tokyo faller Nikkei 0,3 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,5 prosent etter dagens inflasjonstall som viste 2,8 prosent inflasjon på årsbasis i juni – uendret fra mai. Kjerneinflasjonen tok seg opp fra 2,5 til 2,6 prosent på årsbasis, men var i underkant av Reuters-konsensus på 2,7 prosent.

Samtidig melder Bloomberg at Japans regjering har kuttet prognosen for BNP-vekst for inneværende regnskapsår fra 1,3 til 0,9 prosent grunnet svakere konsum enn ventet.

Hang Seng i Hongkong faller mest og er ned over 2 prosent. I Sør-Korea og Taiwan fortsetter tech-tungvekterne TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), Samsung Electronics og Hon Hai Precision Industry (Foxconn) nedgangen, førstnevnte med et fall på nærmere 3 prosent.

Asia-kommentaren her.

Flat olje siden i går

Brent-olje for september-levering står fredag morgen i 84,66 dollar pr. fat. Dette er ned 0,5 prosent (45 cent) siden midnatt, men omtrent identisk med nivået ved stengetid på Oslo Børs torsdag.

WTI-oljen faller 0,8 prosent til 82,20 dollar pr. fat.

– En mangel på konkrete tiltak fra det kinesiske kommunistpartiets tredje plenum tynger råvarer, sier ANZ-analytiker Daniel Hynes til Reuters.

Wall Street ned

De tre toneangivende USA-børsene så rødt torsdag, og flere tech-aksjer markerte seg negativt. Apple og Amazon falt over 2 prosent, mens Nvidia var uendret.

S&P 500 falt 0,8 prosent til 5.544,50, Nasdaq 0,7 prosent til 17.871,22 og Dow Jones 1,3 prosent til 40.669,49. Nasdaq hadde onsdag sin verste dag på børsen siden desember 2022 med 2,8 prosent fall.

Samtidig virker nedsalget å være bredere enn bare i teknologisektoren. Samtlige sektorer utenom én (totalt 11 sektorer) falt torsdag og dro med seg S&P 500 nedover.

USA-kommentaren her.

Oslo Børs opp

I Oslo endte hovedindeksen torsdag på 1.443,71 etter en oppgang på 0,8 prosent.

Hexagon Purus markerte seg med en nedgang på 6,5 prosent, men svingte i løpet av dagen. Ved åpning var aksjen opp over 7 prosent etter kvartalstall , men da konsernsjefen signaliserte en kapitalinnhenting snudde den ned.

TGS steg nesten 5 prosent etter å ha levert et resultat før skatt på 48,7 millioner dollar i andre kvartal, opp fra 20,7 millioner i samme periode i fjor.

Equinor steg 1,6 prosent til 296,95 kroner, mens Aker BP endte dagen opp 0,7 prosent til 261,50 kroner.

Børskommentaren her.