Tomra-rally på positiv børs

Saken oppdateres.

Hovedindeksen beveger seg sidelengs fredag formiddag. Klokken 11.23 står den i 1.445,89, opp 0,2 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 1.121 millioner kroner.

Toneangivende Europa-børser faller markant. Tyske DAX er ned 0,8 prosent, franske CAC 40 0,5 prosent, mens britiske FTSE 100 også går tilbake 0,5 prosent. Handelen i London er påvirket av datatrøbbelet som rammer en hel verden fredag.

Futureshandelen på Wall Street peker mot bittelitt oppgang fra start fredag.

Tomra-rally

Yara er opp 3,5 prosent til 312,60 kroner på dagens hittil klart høyeste volum etter sin kvartalsrapport som viste et oppsving i resultatet på høyere gjødselpriser. Selskapet har iverksatt et program for å kutte faste kostnader med 150 millioner dollar innen utgangen av 2025. I samme periode skal investeringene tas ned med et tilsvarende beløp.

«Utsiktene på lang sikt forblir positive, med forventet etterspørsel tilbake til historiske nivåer og redusert tilbudsvekst, noe som bør stramme markedet og støtte gjødselprisene», skriver Pareto Securities.

Meglerhuset venter ifølge TDN Direkt mindre estimatendringer etter rapporten.

Samtidig smeller Tomra opp over 13 prosent til 167,20 kroner på sine sterke kvartalstall, drevet av høy panteaktivitet i nye markeder som Romania, Ungarn og Østerrike.

«Gitt de store positive avvikene og den høye volatiliteten på de seneste kvartalsrapportene, forventer vi at aksjen vil stige i dag, selv om vi ikke tror at estimatene vil bevege seg like mye som overskriftene for andre kvartal alene skulle tilsi», skriver ABG Sundal Collier ifølge nyhetsbyrået.

Komplett i teten

Høyt på vinnerlisten finner vi også Komplett, som stiger nesten 7 prosent til 9,76 kroner. SEB-analytiker Håkon Fuglu spår kursdobling og avfeier i et Finansavisen-intervju ryktene om at selskapet må hente inn ny egenkapital.

– Vi mener at bankene tar innover seg at bransjen er i lavsyklus, og letter derfor på lånevilkårene for å gi Komplett spillerom til å komme seg gjennom tøffere tider, sier analytikeren.