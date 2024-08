Dette vil påvirke Oslo Børs tirsdag

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,8] prosent.

Analytikeren skriver i sin morgenrapport at investorene sendte hovedindeksen i Japan, Nikkei 225, videre oppover tirsdag.

«Den toneangivende børsindeksen har fortsatt et stykke igjen til rekordnivåene fra sommeren, men har hentet inn store deler av forrige ukes brutale fall. Om det japanske aksjemarkedet, som for øyeblikket er i korreksjonsmodus, vil stige til nye høyder i løpet av året, gjenstår å se», skriver han.

Berntsen trekker også frem at frykten for en storkrig i Midtøsten har sendt oljeprisene kraftig opp de siste to dagene.

«Forholdet mellom Iran og Israel har lenge vært svært spent, og signaler om et mulig iransk angrep har økt usikkerheten i regionen», påpeker han.

«Hvis en storkrig bryter ut i Midtøsten, vil implikasjonene for oljemarkedet være omfattende og potensielt svært destabiliserende. Midtøsten er en av verdens viktigste regioner for oljeproduksjon og eksport, og enhver konflikt som truer stabiliteten i regionen kan få store konsekvenser for den globale energiforsyningen», skriver analytikeren.

Asia

Etter å ha vært stengt mandag, stiger Tokyo-børsen tirsdag markant på oppgang i tech-sektoren.

Nikkei styrkes nå 2,49 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,89 prosent. Blant enkeltaksjer er Rakuten Group opp 9,70 prosent, mens Trend Micro klatrer 7,19 prosent.

Ifølge CNBC planlegger det japanske parlamentet å holde et ekstraordinært møte i neste uke, for å diskutere Bank of Japans beslutning om å heve renten i slutten av juli.

Ellers i Asia er det blandet stemning. Shanghai Composite i Kina 0,07 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er opp 0,10 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med september-levering er tirsdag morgen ned 0,64 prosent til 81,77 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,51 prosent til 79,65 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 80,59 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

De tre toneangivende indeksene i USA endte blandet mandag. Teknologiindeksen Nasdaq steg 0,21 prosent til 16,780.61 poeng. Dow Jones falt 0,36 prosent til 39,357.08 poeng, mens den bredere S&P 500 avsluttet dagen flatt på 5,344.38 poeng.

Mandag steg Nvidia omtrent 4 prosent til 109 dollar. Aksjekursen sto i over 135 dollar i juni, men har siden den gang falt betydelig.

Aksjen fikk også juling forrige uke i forbindelse med uroen tilknyttet den japanske carry-traden, der mandag var den verste børsdagen på Wall Street siden 2022. Selv om børsene falt mye i starten av forrige uke hentet de seg betraktelig inn utover i uken.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Mandag steg hovedindeksen på Oslo Børs 1,0 prosent til 1.427,52 poeng.

Tor Olav Trøims Borr Drilling meldte fredag kveld at de har sikret finansiering på 1,6 milliarder kroner som skal brukes til kjøp og aktivering av den nye riggen «Vali». Aksjen steg 2,9 prosent til 67,80 kroner.

En rekke shippingaksjer styrket seg. Wallenius Wilhelmsen var blant de mest omsatte på Oslo Børs mandag, og steg hele 4,9 prosent til 103,00 kroner. Frontline klatret 2,4 prosent til 255,7 kroner, mens Höegh Autoliners steg 2,5 prosent til 119,30 kroner.