Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,7, 0,3] prosent.

Han skriver i sin morgenrapport at optimismen på Wall Street spredte seg til de asiatiske børsene tirsdag.

«Den japanske Nikkei 225-indeksen, som har dominert nyhetsbildet på både godt og vondt de siste ukene, ledet an i nattens handel. Hovedindeksen i Japan, som tidligere i måneden falt hele 19 prosent på tre dager, har på imponerende vis klart å hente inn store deler av dette tapet på relativt kort tid», påpeker Berntsen.

Analytikeren trekker også frem at S&P 500, kanskje verdens viktigste børsindeks, har steget åtte dager på rad.

«En seiersrekke for historiebøkene om den skulle fortsette noen dager til. Den lengste seiersrekken for S&P 500 i historien er 14 dager, og denne fant sted i mars/april 1971. Andre lange seiersrekker inkluderer 12-dagers perioder i flere tidsrom, blant annet i 1954, 1955 og 1995», skriver han.

Asia

Det er for det meste oppgang på de asiatiske børsene tirsdag, og mye handler om styringsrenter.

I Japan stiger Nikkei 2,00 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,17 prosent.

Fra Kina meldes det at den ettårige referanserenten LPR (loan prime rate) holdes uendret på 3,35 prosent. Det samme gjør den femårige referanserenten, som ligger på 3,85 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller tirsdag morgen tilbake 0,98 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 0,36 prosent, mens Kospi i Sør-Korea klatrer 0,81 prosent.

Den australske sentralbanken har tirsdag lagt frem referat fra sitt augustmøte. Der advares det om at det er usannsynlig at renten vil bli redusert på kort sikt. S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,14 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med oktober-levering er tirsdag morgen ned 0,75 prosent til 77,08 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,64 prosent til 73,15 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 79,07 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Denne uken vil mye av oppmerksomheten rettes mot den årlige konferansen i Jackson Hole, hvor Fed-sjef Jerome Powell vil tale på fredag.

Brede S&P 500 steg 0,97 prosent mandag til 5.608,27, mens teknologiindeksen Nasdaq steg 1,39 prosent til 17.876,77. Industritunge Dow Jones steg 0,58 prosent til 40.897,40.

– Markedet har nesten kommet seg fullt etter den overdrevne resesjonsfrykten tidligere denne måneden, men vi forventer at volatiliteten vil forbli høy resten av året, sa administrerende direktør Greg Marcus i UBS Private Wealth Management.

Oslo Børs

Oslo Børs endte ukens første handelsdag opp 0,40 prosent til 1.448,60 og det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 3.278 millioner kroner.

Det John Fredriksen-dominerte gassrederiet Avance Gas steg nesten 10 prosent initielt etter meldingen om at de solgte sine gjenværende skip for over 11 milliarder torsdag. Oppturen varte imidlertid ikke lenge og etter at investorer og meglerhus hadde funnet frem kalkulatoren begynte kursen å falle.

Etter både fall torsdag og fredag fortsetter gassrederiet fallet, og endte mandag ned 12,90 prosent til 131 kroner. BW LPG endte ned 3,66 prosent ned til 163 kroner.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 2. kv.:

Desert Control: Kl. 06.30, webcast kl. 10.00

Icelandic Salmon: Kl. 06.30, webcast kl. 11.00

SalMar: Kl. 06.30, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

HydrogenPro: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00