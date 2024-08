Oppkjøpsnyhet sendte aksje til værs

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,2 prosent før den sluttet på 1.425,94 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 77,52 dollar, opp 0,4 prosent. Equinor falt 1,0 prosent til 284,90 kroner, mens Aker BP gikk opp 0,1 prosent til 256,00 kroner.

Vår Energi må utsette Balder X enda en gang. Samtidig blir prestisjeprosjektet over fire milliarder kroner dyrere. Aksjen klatret likevel 0,6 prosent til 34,83 kroner.

Altrad har lagt inn et bud på Beerenberg, noe som priser selskapet til én milliard kroner basert på en aksjekurs på 41,50 kroner. Styret i Beerenberg har enstemmig besluttet å anbefale selskapets aksjonærer å akseptere budet. Aksjen gikk opp 9,2 prosent til 40,50 kroner.

Nykode Therapautics falt 47,0 prosent til 5,56 kroner etter at selskapet legger ned sin hovedstudie, C-04-studien for behandling av livmorhalskreft.

– Når den avsluttes er det dramatisk og svært uheldig på kort sikt, sier DNB Markets-analytiker Geir Hiller Holom til Finansavisen.

Tirsdag meldte Atlantic Sapphire at selskapet skal hente 600 millioner kroner til en rabatt på 98 prosent.

«Det er viktig å presisere at kursmålet på Atlantic Sapphire er på 12-måneders sikt, og vi antar at selskapet må hente penger før det, og etter en kapitalinnhenting tror vi at det kan være et attraktivt case», sa Arctic Securities-analytikerne Christian Olsen Nordby og Kristoffer Haugland til Finansavisen i slutten av juli. Da ble kursmålet i Atlantic Sapphire kuttet fra 20 til 10 kroner. Onsdag stupte aksjen 79,5 prosent til 0,84 kroner.

Grieg Seafood endte kvartalet med katastrofetall, der resultatet før skatt endte med et underskudd på 763 millioner kroner. I kvartalsrapporten skriver selskapet at resultatene i British Columbia ble kraftig påvirket av en biologisk hendelse, som også vil påvirke tredje kvartal med et negativ operasjonelt driftsresultat for Canada-virksomheten i størrelsesorden 230 til 250 millioner kroner. Aksjen falt 16,5 prosent til 50,50 kroner.

I andre kvartal omsatte Zaptec for 340,6 millioner kroner, sammenlignet med 347,2 millioner kroner samme kvartal i fjor. Driftsresultatet endte på 26 millioner kroner, opp fra fjorårets driftsresultat på åtte millioner kroner. Aksjen gikk opp 20,3 prosent til 12,70 kroner.

Bewi hadde inntekter på 277 millioner euro og et driftsresultat på 13,5 millioner i andre kvartal, ned fra henholdsvis 290 millioner og 14,1 millioner euro i samme periode i fjor. Aksjen klatret 2,6 prosent til 27,70 kroner.