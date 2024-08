Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,7] prosent.

Analytikeren skriver i sin morgenrapport at investorer verden over lot seg begeistre av Fed-sjef Jerome Powells tale i Jackson Hole på fredag, da han signaliserte at tiden for å kutte styringsrenten er kommet.

«Ikke overraskende var det de små og mellomstore selskapene som inngår i Russell 2000-indeksen som gjorde det aller best, ettersom disse er mer sensitive for renteendringer enn de store selskapene. Første rentekutt er etter alt å dømme ventet i september, men hvorvidt dette blir et enkelt eller dobbelt kutt, er er ikke gitt», skriver Berntsen.

Han påpeker også at de asiatiske børsene endte uten en klar retning mandag, noe som betyr at det ikke er noen drahjelp å hente fra den regionen i dag.

«Spenningsnivået i Midtøsten har økt betraktelig i løpet av helgen, noe som har skremt mange investorer», fortsetter analytikeren.

Asia

Investorene fordøyer nå den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powells uttalelser i Jackson Hole, samt økende spenninger i Midtøsten. Det gir blandet utvikling på de asiatiske børsene mandag morgen.

I Japan er Nikkei ned 1,05 prosent, og den bredere Topix-indeksen svekkes 1,08 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller marginale 0,07 prosent. Landets sentralbank holder mandag den ettårige mellomlange utlånsrenten (MLF) uendret på 2,30 prosent.

Hang Seng i Hongkong klatrer 0,82 prosent, mens Kospi i Sør-Korea er ned 0,25 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med oktober-levering er mandag morgen opp 0,65 prosent til 79,53 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,68 prosent til 75,34 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 78,63 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Israel gjennomførte natt til søndag omfattende «forkjøpsangrep» i Libanon, og hevdet at Hizbollah var i ferd med forberede et storangrep, melder NTB.

De sier de satt inn rundt 100 fly og ødela «tusenvis» av utskytningssystemer for raketter sør i Libanon.

Hizbollah har på sin side sagt at bevegelsen har angrepet med over 320 raketter samt droner mot mål i Israel. Angrepene skal fra deres side være gjengjeldelse etter at den høytstående militære lederen Fuad Shukr ble drept i et israelsk angrep i Beirut i slutten av juli.

Wall Street

Industritunge Dow Jones steg fredag 1,14 prosent til 41.174,89 poeng. Brede S&P 500 endte opp 1,15 prosent til 5.634,60 poeng, og teknologiindeksen Nasdaq steg 1,47 prosent til 17.877,79 poeng.

Fredag ettermiddag inntok Federal Reserve-sjefen Jerome Powell talerstolen på Jackson Hole-symposiet. I talen sa sentralbanksjefen at «tiden er inne» for rentekutt.

Han sa også at han er enda tryggere på at «inflasjonen er på en bærekraftig vei tilbake til 2 prosent», og at det virker «usannsynlig at arbeidsmarkedet vil være en kilde til økt inflasjonspress med det første».