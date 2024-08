Kjendisaksje fikk kraftig revansje etter ukens nedtur

Investorene ventet spent på Powell sin tale som uttalte fredag at tiden er inne for å justere rentepolitikken og kutte renter. Det sørget for optimisme på børsene.

Hovedindeksen på Oslo Børs steg og indeksen endte på 1.434,48 poeng etter en oppgang på 0,7 prosent.

Olje

Brent-olje for oktober-levering stod ved børsslutt i 78,63 dollar pr. fat, 1,8 prosent siden midnatt, men mer opp fra rundt 76,60 dollar pr. fat fra stengetid i Oslo torsdag.

WTI-oljen steg 2,0 prosent til 74,50 dollar pr. fat.

Den siste uken har en nedjustering av amerikansk sysselsetting skapt bekymringer for etterspørselen. Men samtidig har samtalene om våpenhvile i Gaza dempet bekymringer for forstyrrelser på tilbudssiden.

Equinor steg 0,8 prosent, Aker BP 1,1 prosent, mens Vår Energi endte opp 1,6 prosent. Førstnevnte annonserte et førstekvartalsutbytte på 7,4343 kroner pr. aksje, mens sistnevnte sitter på en 30 prosents eierandel i lisensen der operatør OMV har funnet gass i Norskehavet.

Knallsterk rapport

Hafnia bykset 3,1 prosent til 83,15 kroner etter en knallsterk kvartalsrapport.

Pareto Securities karakteriserte ifølge TDN Direkt rapporten som bunnsolid, og peker i tillegg til selve tallene på god guiding for tredje kvartal og positive utsikter. Meglerhuset mener rapporten bør være en lettelse etter svak kursutvikling den siste tiden.

Nykode Therapeutics fortsatte å revansjere seg etter onsdagens kraftige fall, på meldingen om at selskapet legger ned sin hovedstudie, C-04-studien for behandling av livmorhalskreft. Aksjen suste opp 9,4 prosent.

Steg etter rekordtall

Flere tallfremleggere markerte seg fredag.

Borgestad steg 7,8 prosent og Norconsult 5,2 prosent. Sistnevnte har fått fart på faktureringen, og leverte en organisk vekst på 7 prosent justert for kalendereffekter.

Norne Securities omtalte ifølge nyhetsbyrået Borgestads driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 45 millioner kroner i andre kvartal som rekordhøyt. Eiendoms- og ildfastsegmentene viste vei, og Arctic Securties mener marginekspansjonen for sistnevnte har potensial til å bli en «gamechanger.»